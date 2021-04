Alerte enlèvement : Mia, une fillette de 8 ans enlevée dans les Vosges

Mia Montemaggi, une fillette de 8 ans de type européen et mesurant 1m30, a été enlevée ce mardi 13 avril aux Poulières, dans les Vosges (Grand Est), selon une alerte enlèvement du ministère de la Justice.

La jeune fille a les yeux bruns et des cheveux longs et bruns avec une frange. Elle porte de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge et est habillée d'un pantalon noir, d’un t-shirt, d’un gilet gris zippé avec des points dorés, d’une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche.

Enlevée par trois hommes

Selon l'alerte enlèvement diffusée ce mardi par le ministre de la Justice, Mia aurait été enlevée aux Poulières, dans le département des Vosges, ce mardi 13 avril 2021, vers 11h30, par trois hommes de type européen, deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l’un serait porteur d’un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième âgé de 45 à 50 ans.

Les trois hommes «sont susceptibles de circuler à bord d’un véhicule de la marque allemande Volkswagen type Transporter gris anthracite», peut-on lire sur l'alerte.

Alerte Enlèvement en cours : appelez le 0800 36 32 68 pour vos signalements Informations >> https://t.co/58Nwg5M9Ml pic.twitter.com/m96CyL4H6z — Ministère de la Justice (@justice_gouv) April 13, 2021

La fillette accompagnée de sa mère ?

A noter également que la fillette pourrait être «accompagnée de sa mère Lola Montemaggi, qui n’a pas le droit de la voir seule», explique l'alerte.

Âgée de 28 ans, la mère de Mia mesure 1m70, présente une corpulence très mince, a les cheveux châtain clair mi-longs et deux tatouages «étoiles» à l'intérieur d'un poignet.

Elle est susceptible de circuler à bord d'un véhicule de la marque française Peugeot 207 noir, immatriculé BZ 370 GZ.

En cas de localisation de l’enfant, le ministère de la Justice demande de ne pas intervenir directement et d'appeler immédiatement le 0 800 36 32 68 ou encore d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected]