Ascenseur intérieur, 4 étages, masseuses... Un tripot clandestin de luxe démantelé à Paris

Ils avaient transformé un appartement de grand standing dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris en un tripot clandestin de luxe. Six individus viennent d'être arrêtés par la police, apprend-on ce mardi 13 avril.

Le lieu était situé sur l'illustre avenue Foch, dans le prolongement l'Arc de Triomphe. «Il s'agissait d'un appartement de quatre étages avec ascenseur intérieur, espaces de jeux, de restauration, des chambres...», a décrit le commissaire Stéphane Piallat, chef de la police des jeux, interrogé par l'AFP.

Un lieu clandestin ouvert «jour et nuit» à Paris

De plus, six jeunes femmes proposaient, notamment, des massages aux clients. Ceux-ci se retrouvaient surtout autour de tables de poker, dans ce tripot ouvert «jour et nuit» depuis le mois de mars.

L'identité des personnes qui fréquentaient cet établissement clandestin n'a pas été précisée.

Les malfaiteurs ont vu grand avec cet appartement de luxe, après avoir ouvert un premier lieu de ce type à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Mais ce tripot avait été découvert à l'automne dernier, mettant les enquêteurs sur une piste qui les a finalement conduits jusqu'à l'avenue Foch.

L'opération a été menée par les agents de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), la semaine dernière. Les policiers ont alors interpellé douze personnes.

Six d'entre elles, essentiellement originaires du Val-de-Marne, ont reconnu être les organisateurs et ont été présentées à la justice. Les six autres étaient des employés du tripot, officiant comme croupiers ou hôtesses.