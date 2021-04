Covid-19 : Emmanuel Macron présidera jeudi une réunion sur la réouverture des lieux fermés

Alors que la France s'approche inévitablement du cap cruellement symbolique des 100.000 morts du Covid-19, Emmanuel Macron envoie une note d'espoir et annonce qu'il présidera ce jeudi 15 avril une réunion au sujet de la réouverture des lieux aujourd'hui fermés au public.

Grand magasins, salles de sport et autres gymnases municipaux mais aussi bars, restaurants, théâtres... La réunion prévue jeudi à l'Elysée aura pour mission «d'examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la crise du Covid-19», a annoncé la présidence ce mardi.

«Suite aux rencontres menées par les ministres avec les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d'établissements, il s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive» de ces lieux, précise ainsi le communiqué de l'Elysée

Le Premier ministre Jean Castex ainsi qu'une dizaine de membres du gouvernement – dont le ministre de la Santé Olivier Véran, le ministre de l'Economie Bruno Lemaire, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou encore la ministre des Sports Roxana Maracineanu – participeront à cette réunion.

Des «règles strictes» à édicter

L'occasion de revenir sur les «règles strictes» évoquées par le président de la République lors de son allocuion du 31 mars dernier, qui seront mises en place à partir de la mi-mai en vue de la réouverture des terrasses de bars et restaurants ainsi que de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre.

La question de la réouverture des écoles le 26 avril en présentiel pour les maternelles et primaires et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées devrait également être tranchée.

Une réouverture complexe

A noter qu'une mission d'information du Sénat a recommandé ce mardi 13 avril un redémarrage progressif des lieux culturels en fonction du risque, sur autorisation du préfet en collaboration avec les élus locaux, quitte à ce que les dates ne soient pas les mêmes pour tous.

Mais les choses s'annoncent plutôt complexes, tant les réouvertures s'annoncent difficiles à mettre en oeuvre avec le maintien des gestes barrière et des protocoles adaptés à chaque type d'activité et ce, malgrés l'amélioration de la situation sanitaire, notamment grâce à la vaccination.