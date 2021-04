Elections régionales : qui est pour un maintien, qui est pour un report ?

C'est le débat politique du moment : faut-il maintenir les élections régionales au mois de juin ? Alors que des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sont organisés sur cette question aujourd'hui et demain, tour d'horizon des partisans du maintien et des défenseurs d'un nouveau report.

Pour le maintien

La plupart des partis politiques d'opposition penchent pour le maintien des scrutins régionaux et départementaux - initialement programmés en mars - aux 13 et 20 juin, sous conditions.

Mais c'est à droite que les voix les plus fortes se font entendre contre un nouveau report. «Le calendrier électoral doit être respecté et les électeurs doivent être appelés au vote dans un protocole sanitaire adapté», ont écrit, dans une lettre envoyée à Jean Castex le 7 avril, le président des Républicains Christian Jacob et les présidents des groupes parlementaires LR Damien Abad (Assemblée nationale) et Bruno Retailleau (Sénat). Ils saluent notamment plusieurs propositions émises par le Conseil scientifique, telles que «l'obligation de vaccination ou de détention d'un test négatif» pour les membres des bureaux de vote ou la création d'«une file d'attente spécifique» pour les personnes vulnérables.

Même son de cloche du côté des ex-LR et poids lourds de la droite Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. «Si tout rouvre, on peut donc tenir les élections», a déclaré lundi le premier, président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle 2022. Quant à la seconde, patronne de la région Ile-de-France, elle a jugé «qu'il n'y (avait) pas de motif impérieux pour déplacer une deuxième fois les élections». Le président LR du Sénat Gérard Larcher a même annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel si le gouvernement présentait un projet de loi pour reporter le scrutin.

A l'extrême droite, la leader du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen a également demandé le maintien des élections régionales, tout en réclamant «des grandes campagnes d’information sur les procurations, pour que les gens qui sont fragiles ou inquiets d’aller voter puissent le faire».

De l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche et à l'extrême gauche, on se prononce aussi en faveur du maintien. Parti socialiste (PS), Europe Ecologie Les Verts (EELV), La France insoumise (LFI), chaque parti a émis ses propres recommandations pour la bonne tenue du scrutin, en pleine crise sanitaire. Installation de purificateurs d'air dans les bureaux de vote pour LFI, vote en extérieur pour le PS, ou encore extension du nombre de procurations à deux par votant pour EELV.

Au sein de La République en marche (LREM), plusieurs ténors appellent aussi au maintien des élections aux dates prévues. Parmi eux, le délégué général de LREM Stanislas Guerini («une absolue nécessité» de tenir le scrutin en juin), le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Christophe Castaner («je souhaite qu'on puisse les organiser» [en juin]) et la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa («la démocratie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une pandémie»). Le gouvernement privilégie «à ce stade» le scénario du maintien, selon un rapport transmis par Jean Castex au Parlement début avril.

L'Association des maires de France (AMF), présidée par le maire LR de Troyes (Aube) François Baroin, s'est elle aussi déclarée favorable au maintien du scrutin «dès lors que son organisation garantissait la sécurité sanitaire des électeurs et des personnes participant aux opérations de vote». «Les élections constituent un acte essentiel de la démocratie, dont le calendrier régulier garantit la sincérité», ajoute-t-elle dans un communiqué publié vendredi.

Courrier de l'AMF sur la consultation des #maires par le gouvernement relatif au report des #élections prévues en juin #Collterr https://t.co/DX7nYtr5zC pic.twitter.com/NVCAYEdJH9 — AMF | maires de France (@l_amf) April 10, 2021

Invités à donner leur avis sur la possibilité de mettre en place le scrutin dans de bonnes conditions, les maires de France ont d'ailleurs répondu par l'affirmative (56% des 24.257 qui ont répondu), selon les résultats de la consultation dévoilés hier par le ministère de l'Intérieur.

Pour le report

Au sein du parti présidentiel, une voix, et non des moindres, se pose en partisan du report des régionales. Il s'agit du président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, qui propose de les repousser au «tout début du mois d'octobre 2021». «Nous pourrions ainsi bénéficier pleinement des effets de la vaccination de la moitié de nos compatriotes dès la fin de l'été, comme l'a annoncé le président de la République, et offrir à tous les candidats la possibilité de mener une campagne électorale normale», a-t-il fait valoir dans un courrier adressé au Premier ministre.

Principal allié de LREM, le MoDem aussi réclame un report du scrutin. «Mon avis à moi, c'est qu'il n'est pas raisonnable de tenir les élections dans un moment où l'attention des citoyens est portée sur des questions aussi graves que la santé, la maladie», a déclaré le chef du parti centriste François Bayrou, Haut commissaire au plan, qui veut voter «après l'été». Selon le patron des députés MoDem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola, «le groupe MoDem est quasi unanime pour un report à l'automne».

A l'opposé de ses collègues de LR, le maire de Nice Christian Estrosi plaide pour un report «quand la situation s'améliorera, dès septembre». «La seule campagne qui doit prévaloir, c'est la campagne vaccinale, pas la campagne électorale», poursuit l'élu azuréen.

Ils ont une position nuancée

Entre les défenseurs du report et ceux du maintien, certains élus n'affichent pas une position aussi tranchée.

Par exemple, au sein de la majorité, la députée des Yvelines Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée, souhaite que le gouvernement suive l'avis des maires.

Le député européen Jordan Bardella, vice-président du RN et tête de liste du RN aux régionales en Ile-de-France, propose lui de «dissocier les élections départementales et régionales à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle». «Le maintien coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, n'aurait aucun sens», juge de son côté Benoît Hamon, fondateur de Génération.s et candidat aux régionales en Ile-de-France sur la liste EELV de Julien Bayou.

Les sénateurs du groupe RDPI, à majorité LREM, sont partagés «entre les deux options évoquées», a indiqué leur président François Patriat dans un courrier au Premier ministre.

Enfin, le Conseil scientifique, dont l'avis était très attendu par le gouvernement pour trancher, a renvoyé la responsabilité de ce choix au gouvernement, estimant qu'«il incombe aux seules autorités politiques».