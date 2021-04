Ile-de-France : les deux vaccinodromes démarrent bien

Dans les vaccinodromes franciliens installés pour le moment au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et au Stade de France (93), les injections de Pfizer et de Moderna dépassent les objectifs espérés.

A Saint-Denis (93), le flux est soutenu dans les couloirs du Stade de France, transformé en méga-centre de vaccination depuis le 6 avril. Alors que les autorités visaient 10.000 injections, ce sont 11.130 piqûres qui ont été réalisées pour la première semaine d'ouverture. Un dépassement d'objectif rendu possible «grâce aux soignants qui ont réussi à prélever la fameuse 7e dose» dans les flacons, explique-t-on à CNews au département de Seine-Saint-Denis.

Mais si les débuts sont prometteurs, l'heure n'est pas encore à l'accélération. «On va rester sur ce rythme au mois d'avril», prévoit-on au conseil départemental, «faute de visibilité sur les prochaines livraisons de doses».

Ce qui n'empêche pas les équipes de se tenir prêtes à augmenter la cadence, en se préparant par exemple à l'extension des horaires (9h-20h aujourd'hui) ou à la mise en place de la vaccination le dimanche. Le vaccinodrome du Stade de France peut ainsi monter «jusqu'à 20.000, 30.000 doses injectées par semaine», anticipe-t-on au département.

Pas de «siphonnage» des doses de Seine-Saint-Denis

Pour cette semaine inaugurale dans le stade mythique, les réservations de créneaux sur Internet ont permis la vaccination «d'une petite moitié de gens originaires de Seine-Saint-Denis». Cette proportion devrait vite augmenter, grâce à une ligne téléphonique spéciale (01 43 93 78 77).

Et contrairement aux craintes initiales de certains élus, ce centre géant «ne siphonne pas les doses des autres centres de vaccination de Seine-Saint-Denis. Au contraire, ils voient leurs doses augmenter», se réjouit-on au conseil départemental.

De l'autre côté de Paris, le rythme accélère dans l'antre yvelinois de l'équipe de France de cyclisme. Cette semaine, 13.300 injections devraient être réalisées à Saint-Quentin-en-Yvelines, fait savoir ce mardi l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. Une nouvelle fois au-delà de l'objectif de 10.000 vaccins hebdomadaires. Elles devraient être réparties entre «6.804 primo et 4.540 secondes injections».

Pour accueillir davantage de patients, les organisateurs ont même décidé de déplacer les stands de vaccination depuis quelques semaines. Finis les salons du premier étage, trop exigus, place au centre de la piste circulaire du vélodrome.

De quoi se donner encore une petite marge de progression. «Le vaccinodrome fonctionne bien, et il est calibré actuellement pour pouvoir atteindre 10.000 primo-vaccinations par semaine», indique-t-on à l'ARS. Victime de son succès, le lieu ouvert 7 jours sur 7 ne propose plus aucun créneau disponible sur la plate-forme Doctolib.

bientôt Un 3e vaccinodrome en Ile-de-France ?

Par ailleurs, la création d'un 3e méga-centre en Ile-de-France serait à l'étude. Le vaccinodrome pourrait ouvrir dans le Val-de-Marne, à Rungis ou Choisy-le-Roi, selon Le Parisien.

Une telle ouverture n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour à Paris, faute de livraisons suffisantes de vaccins. «Nous manquons de doses [...]. Cette semaine encore, nous ne pourrons réaliser qu'un peu plus de 16.000 primo-injections dans nos centres», a déploré la maire Anne Hidalgo ce mardi matin.

La capitale compte 24 centres, qui permettent de vacciner 6.000 personnes par jour actuellement. «Il nous faut des vaccinodromes et beaucoup plus de vaccins, beaucoup plus vite. Il faut que l'on vaccine 7 jours sur 7 et jusque tard dans la nuit», a demandé l'élue socialiste.