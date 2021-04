Notre-Dame de Paris : le réaménagement des abords de la cathédrale refait débat

Le projet de réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris va être soumis au vote des élus de la capitale, à partir de ce mardi 13 avril. Il vise à améliorer l'accueil du public sur ce site en pleine reconstruction après l'incendie de la cathédrale.

Et le débat est ancien, puisqu'il date même d'avant le terrible incendie qui a partiellement détruit la cathédrale, il y a presque deux ans jour pour jour. En 2016, l'architecte français Dominique Perrault préconisait en effet un grand réaménagement du parvis, depuis le square Jean XXIII et la pointe de l'Ile de la Cité jusqu'au parvis, en passant par la promenade sur les quais de Seine hauts et bas.

Un programme ambitieux souhaité par François Hollande, qui prévoyait la création d'un débarcadère sur la Seine ou encore d'une grande galerie commerciale. A l'époque, le président de la République avait pour projet de redessiner l'Ile de la Cité. Son objectif : que «cette "nouvelle" île de la Cité devienne un grand projet urbain, culturel et touristique pour les prochaines décennies».

Un concours d'architectes ?

Délaissé ensuite, le sujet avait finalement été remis sur le tapis après l'incendie du 15 avril 2019, alors qu'il était envisagé de lancer un concours d'architectes pour repenser le site. Une opération urbanistique d'envergure, dont les travaux pourraient durer au-delà de la date prévue de la fin du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, en avril 2024.

Périmètre, ambitions, calendrier ou encore modalités financières... Les élus vont devoir statuer sur les contours du projet lors du conseil de Paris qui démarre ce mardi 13 avril, en accord avec l'Etat et le diocèse de Paris. Et donner ainsi droit à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de lancer le processus de démarrage de ce projet financé par la Ville à hauteur de 50 millions d'euros.

A noter également que la municipalité parisienne prévoit «d'engager une large consultation citoyenne, parisienne et nationale» d'ici à la fin de l'année 2021, afin d'intégrer les citoyens au projet. Les préconisations de tous viendront ainsi «nourrir progressivement le cahier des charges», communique l'Hôtel de Ville.

A terme, l'idée est donc de «repenser complètement l'accueil [...] et les accès» mais aussi «la végétalisation» du site, tout en imaginant des «parcours de promenade à travers l'île». Le tout dans le but de «faire revenir les Parisiens dans le berceau de Paris et accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions».

Quatre grands axes de travail

Ainsi, le projet de la municipalité se décline sous quatre grands axes de travail : «la mise en valeur historique, patrimoniale et paysagère», «la diversification des usages», «la création d'un parcours d'accueil, d'attente et de découverte» et «le renforcement des qualités environnementales» du site.

En ce qui concerne le calendrier, le cahier des charges définitif sera remis «à l'été 2021» avant d'entamer la sélection du projet «lauréat» un an plus tard, à l'été 2022, selon le programme prévu par la Mairie de Paris. Le début des travaux ne sera quant à lui pas envisagé avant la tenue des Jeux Olympiques à Paris à l'été 2024.