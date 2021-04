Paris : un «lieu de mémoire active» pour les victimes du Covid-19 bientôt installé dans la capitale

Un «lieu de mémoire active» en hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19 devrait bientôt être installé dans Paris. Un voeu en ce sens a été adopté ce mardi 13 avril à l'unanimité par les élus parisiens.

Ce lieu de mémoire – souhaité par la maire socialiste Anne Hidalgo et dont l'installation – prendra deux formes : celle d'«un jour d'hommage dédié aux Parisiens décédés du Covid-19» et celle d'«un partenariat scellé entre la Ville de Paris et l'Institut Covid-19 Ad memoriam», dont les professeurs Jean-François Delfraissy et Françoise Barré-Sinoussi sont les présidents d'honneur.

«l'édification d'une mémoire vivante»

Si l'ambition de réaliser ce «lieu de mémoire active» dans Paris a été adoptée par les élus parisiens, nul ne sait encore quelle forme il prendra. Laurence Patrice, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la mémoire, a plaidé pour un «hommage public immatériel ou matériel».

Pas sûr donc que ce «lieu de mémoire» prenne la forme d'une classique inscription mémorielle telle que celle que l'on trouve sur une sculpture, une peinture de rue ou encore la dénomination d'un square ou d'une place dans l'espace public. De son côté, la maire de Paris a d'ores et déjà évoqué la création d'«un lieu de mémoire numérique».

Parce qu’il n’y a pas d’espérance sans mémoire, un vœu adopté à l’unanimité au #ConseilDeParis prévoit :



→ Un jour d’hommage aux Parisiennes et aux Parisiens décédés du #Covid19



→ Un partenariat entre la Ville de Paris et l’Institut @CovidAdMemoriam avec @Univ_Paris et @ird_fr pic.twitter.com/hghCeMsM25 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 13, 2021

«Nous voulons analyser ce bouleversement que constitue la pandémie du Covid-19 et contribuer ainsi à l'édification d'une mémoire vivante de ses effets psychologiques, sociaux, politiques et économiques», a fait savoir Anne Hidalgo, soulignant le «choc sans précédent» du coronavirus «sur l'espérance de vie des Français».