Côte d'Azur : Un maire bataille contre l’installation de caravanes sur un parking de sa commune

Révolté par le refus de la Préfecture des Alpes-Maritimes de verbaliser les gens du voyage qui se sont installées illégalement avec leurs caravanes sur sa commune, Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule, a ordonné à sa police municipale de ne plus contrôler l’application de certaines règles du confinement.

«Un périple en absurdie». C’est ainsi que l’élu résume ce qui se passe dans sa ville, depuis dimanche. Pour la seconde fois en un mois, des gens du voyage se sont installés sur le parking d’une zone commerciale et réclament le droit de pouvoir garer leurs caravanes devant le magasin Décathlon voisin, fermé en raison du confinement. Une installation qui s’est déroulée dans des conditions mouvementées.

«Deux policiers ont été percutés par des véhicules lancés à vive allure qui tentaient de forcer les barrages, explique Sébastien Leroy. Ces personnes ont violé les règles du confinement, occupé durant plusieurs heures des artères majeures, circulé à contre-sens dans un rond-point pour contourner les forces de l’ordre, piraté des compteurs électriques des commerçants et du réseau publique et proféré des menaces et des insultes. Que fait l’État en réponse ? Il s’oppose à toute verbalisation par la gendarmerie pour jouer ‘l’appaisement’. Il refuse la mise en fourrière des véhicules. La Préfecture se transforme en agence de voyage et tente désespérément de leur trouver un terrain gratuit».

Une plainte déposée

Le maire de Mandelieu annonce un dépôt de plainte, la verbalisation de «tout ce qui pourrait l’être» et la «fortification» du terrain convoité. En revanche, plus question de faire contrôler le respect des règles sanitaires. «L’État rompt l’égalité entre les citoyens en accordant l’immunité à ceux qui se comportent comme des voyous tout en harcelant ceux qui respectent la loi, déplore-t-il. Ainsi, j’ai ordonné à la police municipale de ne plus contrôler les règles du confinement qui s’imposent à la population sauf celui du port du masque. Puisque l’État démissionne, qu’il assume ses manquements et se débouille sans nous».