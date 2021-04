Covid-19 : le cap des 100.000 morts a-t-il déjà été franchi ?

Alors que le seuil des 100.000 morts du Covid-19 en France pourrait être atteint ce mercredi 14 avril au soir ou demain, certains scientifiques estiment que ce cap fatidique a en réalité déjà été franchi il y a plusieurs semaines. Une lecture différente qui trouve son origine dans la remontée des chiffres et dans la façon dont ils sont considérés.

C'est désormais un rituel bien installé. Depuis plus d'un an maintenant, les chiffres liés au Covid-19 sont égrenés jour après jour par Santé Publique France pour rendre compte de la pandémie dans l'Hexagone. Mardi 13 avril, la France comptait ainsi 99.480 morts sur son sol.

Mais pour le démographe et épidémiologiste Jean-Marc Robine, directeur de recherches émérite à l'Inserm, il y avait déjà, «du 1er mars au 31 décembre 2020, 75.732 certificats mentionnant le Covid-19 comme cause initiale ou associée de la mort». En face, «au 31 décembre 2020, le tableau de bord de l’épidémie de Santé Publique France affichait, lui, 64.632 décès, dont 44.852 dans les hôpitaux et 19.780 dans les Ehpad», comme l'a détaillé le spécialiste dans les colonnes du Monde en se basant sur des données préliminaires. Un écart de plus de 11.000 décès, donc, et qui, selon toute vraisemblance s'est poursuivi, et peut-être amplifié, dans le temps.

Pour le comprendre, il faut savoir qu'en France, les décès sont enregistrés au départ dans les registres municipaux tenus par des officiers d'état civil. «Ces informations sont envoyées à l’Insee, tandis que les certificats médicaux contenant les causes de décès sont protégés par le secret médical et réservés à l’Inserm», expliquaient ainsi, le 5 avril dernier, l'anthropologue Gilles Pison et la démographe France Meslé sur le site de ressources universitaires The Conversation.

«Or, ajoutent ces derniers, il faut du temps pour que les bulletins remontent des mairies à l’Insee ou à l’Inserm et soient correctement traités». L’Insee publie le nombre des décès dans le mois qui suit, tandis que le centre spécialisé de l’Inserm, le CépiDc - et sur lequel s'appuie justement Jean-Marie Robine - peut nécessiter une ou plusieurs années pour publier la statistique des causes de décès tant le cheminement des informations est tortueux.

Moralité, si les chiffres de l'Inserm ne sont pas les plus rapides à être rendus publics, ils sont en revanche plus fiables puisqu'ils tiennent comptent de la totalité (ou presque) des certificats de décès remplis par les médecins.

Santé Publique France a son propre système

Pour pouvoir estimer et communiquer jour après jour le nombre quotidien de décès du Covid-19, Santé Publique France doit donc se tourner vers une troisième source : le SI-VIC, pour Système d’information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles (SI-VIC).

Mis en place à la suite des attentats terroristes de Paris de novembre 2015, ce système récupère le nombre de décès par Covid-19 transmis chaque jour par chaque hôpital et deux fois par semaine les données des Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Mais Si-Vic comporte plusieurs points faibles. Le système, notamment «ne comptabilise pas les décès dans les unités de soins de longue durée (USLD), soit 30.000 lits d’hôpitaux en France» déplore Jean-Marie Robine. Des patients, qui, dit-il, «sont particulièrement fragiles et sensibles aux maladies opportunistes».

Dans ce contexte, le démographe plaide pour la mise en place d'un dispositif plus réactif et propose de rendre obligatoire la communication par tout médecin «dans les quarante-huit heures» des certificats de décès par voie électronique. Un souhait qu'il maintient sans discontinuer depuis la canicule de 2003, mais qui reste à ce jour un voeu pieux.