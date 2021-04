La vallée de la Roya veut sauver sa ligne ferroviaire

Le 2 octobre dernier, 550 mm de pluie s’abattaient en quelques heures sur les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Ici, les travaux pour rétablir totalement le réseau routier avancent lentement et la ligne ferroviaire Nice-L’Escarène-Sospel-Breil-Tende-Cuneo-Vintimille est loin d’être sauvée, au gand dam des usagers qui s'interrogent.

Quelques jours après la catastrophe naturelle, le chemin de fer demeurait la seule voie de communication pour ravitailler plusieurs villages de cette vallée entre la France et l’Italie.

Au lendemain de la catastrophe, un consensus avait semble t-il été trouvé pour pérenniser la ligne Nice-L’Escarène-Sospel-Breil-Tende-Cuneo-Vintimille qui vivotait depuis des décennies. Mais, aujourd’hui, les voyageurs s'interrogent sur le devenir de cet équipement et demandent des garanties aux collectivités. «Les événements de l’automne 2020 ont apporté la démonstration qu’il s’agit bel et bien d’une ligne de vie indispensable au quotidien pour nos territoires, souligne le collectif d'usagers. Des annonces fantaisistes dans les médias ont pu faire croire que la liaison ferroviaire allait bénéficier d'une manne extraordinaire allant jusqu'à 395 millions d’euros. Nous demandons à voir car les informations données à nous, acteurs associatifs du territoire, engagés pour sa modernisation sont rares, fluctuantes, imprécises».

«Nous attendons des actes !»

Selon le collectif, en effet, seuls les travaux de remise en état du pont à arcatures de Fontan et des abords du tunnel de Biognia à Saint-Dalmas-de-Tende ont été financés.

«Le montant total est de 20 millions d’euros, avec une participation très limitée de la Région PACA (7,48 millions d’euros) qui s’était pourtant engagée dans le Contrat de Plan État/Région à investir 15 millions d’euros (...) Les négociations franco-italiennes qui durent depuis des années vont- elles enfin déboucher sur un accord clair de partage des responsabilités permettant à RFI et SNCF Réseau de garantir le bon entretien et d’investir ? (…) Il ne suffit pas de déclarer dans les médias que « la ligne et sauvée ». Nous attendons du Président du Conseil Régional des actes !».