Le Palais des Festivals de Cannes mise sur les «événements hybrides»

À cause de la crise sanitaire, le Palais des Festivals et des Congrés de Cannes a vu son chiffre d’affaires chuter de -73% en 2020. Une catastrophe pour l’économie de la cité puisque les annulations ont entraîné la perte de 800 millions d’euros de retombées économiques.

Le MIPIM, le MIPTV ou encore le Festival International du Film… L’an dernier, les grands rendez-vous cannois n’ont pas pu se tenir en raison de la pandémie de Covid-19. Chaque année, ce sont environ 280 000 professionnels qui sont accueillis au Palais des Festivals et des Congrés. Ces annulations ont entraîné 800 millions d’euros de retombées économiques en moins. L’hôtellerie est évidemment très touchée : 400 000 nuitées ont été perdues en 2020 par rapport à une année normale. La commune de 75 000 habitants doit s’adapter à la crise et aux nouvelles réalités.

Un environnement 3D proche du réel

C’est ainsi que le Palais des Festival vient de conclure un partenariat avec l’association Laval Virtual pour l’accueil de nouveaux salons, congrès, conventions d’entreprises. Ce service doit permettre, grâce à la 3D, d’organiser «des événements hybrides», alliant rencontres physiques et réalité virtuelle. «Les mondes virtuels que nous opérons depuis maintenant un an sont basés sur une des solutions les plus abouties pour des événements à grande échelle», explique Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual».

Le Palais des Festivals devient ainsi le premier de France à se doter d'un environnement 3D offrant des configurations proches du réel. Pour le maire de la ville David Lisnard, «les événements hybrides sont devenus une alternative indispensable pour favoriser le retour des salons en présentiel».