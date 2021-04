Paris : Des quais renommés en hommage à Jacques Chirac et Gisèle Halimi

Les élus de Paris ont décidé de renommer deux parties des rives de la Seine en hommage à Jacques Chirac et Gisèle Halimi, a fait savoir la mairie de la capitale ce mercredi 14 avril.

Pour l'ancien président de la République, décédé en septembre 2019, il s'agit d'un tronçon du quai Branly, pour le moins symbolique. Il commence en effet au niveau du Musée du quai Branly (7e), qui porte aussi désormais le nom de Jacques Chirac. Un établissement dédié aux arts premiers dont l'ex-chef de l'Etat a impulsé la création, avant de l'inaugurer en 2006.

Puis le futur «quai Jacques Chirac» se déroule pour finir sur la place des Martyrs Juifs, devant l'ancien Vélodrome d'Hiver (15e). Un lieu où, en juillet 1995, le président de la République fraîchement élu a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des juifs par les nazis, pour la première fois dans l'histoire du pays.

La famille de Jacques Chirac, le président Emmanuel Macron ont notamment été concertés avant que les élus parisiens n'entérinent le changement de nom.

«Ce lieu rend hommage à celui qui a marqué l'histoire de notre pays et de Paris», s'est réjouie après le vote sa lointaine successeuse à l'hôtel de ville, Anne Hidalgo.

«Ce lieu rend hommage à celui qui a marqué l'histoire de notre pays et de Paris», s'est réjouie après le vote sa lointaine successeuse à l'hôtel de ville, Anne Hidalgo. Jacques Chirac a en effet été maire de la capitale de 1977 à 1995, le premier à être élu après le rétablissement supprimée plus d'un siècle auparavant.

Pour la petite histoire, Jacques Chirac retrouvera presque tous les anciens chefs de l'Etat à quelques kilomètres seulement : sur la même rive, le nouveau musée d'Orsay - Valérie Giscard d'Estaing, et de l'autre côté de la Seine, le quai François Mitterrand ainsi que la voie Georges Pompidou.

En revanche, les deux lieux nommés en l'honneur de Charles de Gaulle se trouvent plus loin : la place à la croisée des 8e, 16e et 17e arrondissements, et le pont dans le 12e, entre les gares de Lyon et d'Austerlitz.

Par ailleurs, pour Gisèle Halimi, c'est la promenade des berges de la Seine, située entre le pont des Invalides et le pont de l'Alma, dans le 7e arrondissement, qui prendre son nom. La militante féministe et femme politique franco-tunisienne, décédée en juillet 2020, pourrait aussi bientôt entrer au Panthéon.