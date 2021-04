La ville de Nice accompagne les malades atteints d’un «Covid long»

Certains patients conservent des symptômes au-delà de cinq semaines. Afin de les aider à se remettre en forme, la capitale azuréenne vient de lancer un dispositif d’accompagnement pluridisciplinaire.

La fatigue, les troubles neurologiques, les maux de tête, la perte de l’odorat et du goût, les troubles anxieux ou dépressifs, les troubles cardio-thoraciques et respiratoires… Ces symptômes continuent parfois de faire souffrir les anciens malades du Covid-19 longtemps après leur guérison. Heureusement, ils sont réversibles, pour peu que l’on suive un programme adapté.

Le dispositif «Nice Acti’Santé» de la ville de Nice permet aux intéressés de bénéficier d’une prise en charge associant la pratique d’une activité physique adaptée à un suivi diététique et à un soutien psychologique. En effet, après la maladie, certaines personnes ressentent un mal être se rapprochant du stress post-traumatique, bien connu des anciens militaires déployés sur les conflits.

24 séances pour se remettre en forme

Tout commence par une évaluation de la condition physique et un entretien motivationnel du patient. Celui-ci doit également participer à un entretien individuel avec une psychologue et une diététicienne. S’ensuivent 24 séances d’activité physique adaptée qui se déroulent en groupe en présentiel et en autonomie au domicile des patients. Ces séances de sport, qui commenceront dès le lundi 19 avril sur trois sites, sont axées prioritairement sur l’amélioration de la fonction cardio-respiratoire.

Pour bénéficier du programme, il faut présenter une prescription médicale d’activité physique adaptée délivrée par son médecin traitant ou un spécialiste ainsi qu’un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive.

Inscriptions : 06.13.05.35.73 ou par mail : [email protected].