Plan de relance : la métropole de Nice va bénéficier de 2,5 milliards d'euros

Ce jeudi matin, le Premier ministre Jean Castex et le président de la métropole Nice Côte d'azur Christian Estrosi ont signé à Matignon un contrat de relance et de transition écologique qui doit notamment financer des investissements d'infrastructures.

Conçu pour aider les territoires à se reconstruire au terme de la crise économique induite par la pandémie, le contrat de relance doit être décliné sur le territoire national d’ici à l’été. Dans les 49 communes de la métropole de Nice, où l’économie a fortement souffert de l’arrêt brutal du tourisme et de la tempête meurtrière Alex, l'Etat doit notamment financer pour partie un plan de relance de 2,5 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, dont 400 millions investis dès 2021. «C’est unis que nous devons faire face aux difficultés du moment, a insisté Jean Castex. Notre force sera, non seulement d’avoir le mieux possible fait face, mais aussi d’en avoir rapidement tiré toutes les conséquences pour construire l’avenir».

Rebondir après la crise

À lui seul, le volet transition écologique sera doté d'une enveloppe d’1,4 milliard d’euros. Cela permettra de mener des projets pour favoriser les déplacements à vélo (en construisant 150 km de pistes cyclables), améliorer la performance énergétique, aider l’agriculture, étendre et moderniser les transports, l’assainissement ou encore poursuivre le verdissement des villes.

En terme de cohésion sociale, 700 millions d’euros seront investis pour renouveler l’habitat dans certains quartiers sensibles ou dans les villages du haut pays. Côté sécurité, 200 millions d’euros seront consacrés à l’aménagement d’un nouvel hôtel des Polices au coeur de Nice.

Selon le maire de la ville Christian Estrosi, «chaque centime investi dans les grands axes de ce contrat, c’est la garantie que nous sauverons ou que nous créerons 25.000 emplois à l’issue de cette crise dans notre métropole».