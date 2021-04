Ramadan : Evian n'aurait pas dû s'excuser après son tweet jugé polémique, estime la secrétaire d'Etat à la Jeunesse

Elle pointe la victoire de la «sphère islamo-gauchiste» des réseaux sociaux. Sarah El-Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse, a estimé ce jeudi que la marque d’eau minérale Evian n’aurait pas dû s’excuser après un tweet publié le jour du ramadan et que certains ont jugé provoquant.

Le mardi 13 avril, l’entreprise avait écrit : «RT si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui !». Quelques personnes s’étaient alors offusquées que ce message soit publié alors que les musulmans démarraient leur période annuelle de jeûne et qu’ils ne doivent pas (s’ils le décident) boire durant la journée. Evian avait lors réagi en s’excusant pour «la maladresse de ce tweet qui n’appelle à aucune provocation».

Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation! — evian France (@evianFrance) April 13, 2021

«C’est scandaleux», a estimé ce jeudi la secrétaire d’Etat, sur RTL. «Sur Twitter, il y a une sphère islamo-gauchiste qui pousse à la repentance, à la victimisation, et a réussi à faire douter Evian. C’est ça qui est dingue».

Rappelant que ce réseau social «n’est pas la vraie vie», Sarah El-Haïry s’est dite «triste» que la marque se soit excusée. «Oui, dans notre pays, on fait de la publicité. Et quand on est une entreprise d’eau, on vend de l’eau, personne n’a à s’en sentir offensé».