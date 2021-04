L'ancien ministre Eric Raoult est décédé à 65 ans

L'ancien ministre et ancien maire du Raincy, Eric Raoult, est décédé à l'âge de 65 ans, a-t-on appris ce vendredi 16 avril.

Il s'est éteint ce jour à l'hôpital de Saint-Denis, a annoncé son épouse Corinne Raoult, à l'AFP.

Figure de l'UMP (devenue LR), Eric Raoult a été maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) de 1995 à 2014, député de Seine-Saint-Denis de 2002 et 2012, ainsi que ministre délégué à la Ville et à l'intégration sous la présidence de Jacques Chirac, entre 1995 et 1997.

Le député européen Thierry Mariani n'a pas caché son émotion, saluant sur Twitter son «ami», un «député courageux», un «homme profondément généreux et bon».

Eric #Raoult vient de nous quitter.



Eric fut un député courageux dans une Seine-Saint-Denis à l’époque contrôlée par le Parti Communiste; je perds un ami avec qui nous avions lancé la @Droite_Pop



Et puis surtout, c’était un homme profondément généreux et bon....rare en politique pic.twitter.com/D3Q4xZ8sB5 — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) April 16, 2021

Eric Raoult sera enterré mercredi prochain au Raincy.