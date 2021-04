Les vaccins Pfizer et Moderna disponibles pour les plus de 60 ans dès aujourd’hui

La campagne de vaccination se poursuit. Les vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna, sont dès aujourd’hui disponibles pour la vaccination des personnes de plus de 60 ans.

Jusqu’à présent, les personnes âgées de 60 à 69 ans avec ou sans comorbidités n’avaient accès qu’au vaccin AstraZeneca, en pharmacie ou chez leur médecin traitant. La vaccination avec AstraZeneca avait été élargie en début de semaine, le 12 avril, à toutes les personnes de plus de 55 ans, mais les vaccins à ARN messager étaient quant à eux réservés aux personnes de plus de 70 ans.

Dès aujourd’hui, les plus de 60 ans peuvent prendre rendez-vous dans un centre de vaccination pour recevoir une dose de vaccin Pfizer ou Moderna.

Mardi 13 avril, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré au Parisien que les personnes concernées pouvaient déjà prendre rendez-vous sur les sites Doctolib, Maiia ou Keldoc, qui ont été actualisés dans la semaine.

Vaccination ouverte à tous en juin

La campagne de vaccination continue de s’intensifier. Au 14 avril, 11 631 742 personnes ont reçu au moins une injection en France, soit 17,4 % de la population totale et 22,1 % de la population majeure. Pour accélérer la vaccination, le ministère de la Santé a également annoncé que dorénavant, le laps de temps entre la première et la deuxième injection des vaccins à ARN messager serait allongé, passant de 28 jours à 42 jours. Une manière de pouvoir administrer une première dose de vaccin à un plus grand nombre de personnes.

#COVID19 #Vaccination | Le délai entre les deux injections des vaccins #PfizerBioNTech et #Moderna évolue de 28 à 42 jours.





En savoir plus : https://t.co/BMjwfrUYNI pic.twitter.com/0yZtIqVSkJ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) April 15, 2021

Si le calendrier vaccinal reste en place, et que les livraisons des différents vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) sont honorées en temps et en heure, la vaccination devrait être élargie à l’ensemble de la population majeure à partir du 15 juin.