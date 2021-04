Nice : l’obligation du port du masque sur la plage ne passe pas

Sur les galets, face à la mer, les Niçois qui profitent du soleil le font sans cette protection sensée limiter la propagation du Covid-19. Cet accessoire y est pourtant obligatoire, comme en ville… Toute infraction pouvant être sanctionnée d’une amende de 135 euros.

À la main, autour de l’avant-bras, sous le menton, ou autour de l’oreille. Sur les plages Niçoises, en contrebas de la Promenade des Anglais, les masques tombent. Malgré un arrêté du préfet datant du 6 avril, obligeant son port dès l’âge de 11 ans, les habitués du bord de mer jugent cette nouvelle mesure ubuesque.

«La plage est très large et nous sommes en avril, fait remarquer Philippe, 42 ans. Les personnes les plus proches sont à 50 mètres. Je ne vois pas comment je pourrais les contaminer si j’étais porteur du virus. Qu’on nous foute un peu la paix ! On porte le masque toute la journée au travail et dans les transports… On a besoin de souffler. Qu’on cesse de nous infantiliser».

La justice confirme l’obligation

Cet esprit de responsabilité individuel est l’argument partagé par la plupart des usagers des plages. «Nous nous doutions que le port du masque était obligatoire également ici, confient Typhaine et Sarah, deux étudiantes de 21 ans. Si cette obligation existe, c’est uniquement pour fixer un cadre permettant aux policiers de verbaliser. Mais ils ont sans doute bien à faire. Nous venons ici chaque semaine et nous n’avons encore jamais croisé un uniforme».

Cette obligation de porter le masque sur les plages azuréennes jugée très impopulaire a même fait l’objet d’un recours en justice d’une habitante de la commune littorale de Villeneuve-Loubet. Son avocat avait plaidé «une atteinte manifestement disproportionnée au principe de la liberté individuelle». Un argument qui n’a pas convaincu le tribunal administratif de Nice pour qui «l’obligation de port du masque dans certains endroits du département des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme une arrestation ou une détention arbitraires, qui sont seules susceptibles de constituer une atteinte à cette liberté».