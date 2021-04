Une élue propose une séance de méditation en plein conseil municipal

Des échanges plus zen qu'à l'accoutumée. La ville de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) tenait mardi 13 avril son conseil municipal. A cette occasion, une adjointe au maire (écologiste) a proposé à tous les participants un moment de méditation. Un événement saisissant et diffusé sur YouTube.

Habituellement, et comme c'est souvent le cas dans la plupart des conseils municipaux de France, les séances peuvent se dérouler sous haute tension. Mais à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), les débats se sont déroulés dans un climat plutôt apaisé.

Après l'appel, le nouveau maire écologiste, Xavier Normand (Europe-Ecologie Les Verts, EELV), a ainsi donné la parole à Emilie Desmons-Costes.

Ce faisant, cette dernière, adjointe à l'enfance, à la jeunesse et aux sports et spécialiste des soins de bien-être au civil, a proposé à «toutes les personnes présentes de prendre un petit temps de recentrage, afin de bien démarrer (la séance)». «Le but, a-t-elle dit, est d'arriver vraiment dans cette salle, de rassembler toute notre attention, notre concentration pour cette réunion. Je souhaite que le meilleur de nous soit mis au service de Castanet que nous avons tous en commun».

Une méditation pour une séance raccourcie

Passé un bref instant de surprise, la plupart des élus de cette commune de quelque 15.000 âmes située au sud-est de Toulouse ont néanmoins joué le jeu, et ce pendant deux bonnes minutes. La scène (visible ICI à partir de 6'53) était diffusée en direct sur YouTube et sur le site internet de la ville.

On peut notamment entendre Emilie Desmons-Costes dire : «j'inspire, j'expire» et donné ses consignes à un auditoire visiblement très concentré. «Nous allons réajuster la façon dont nous sommes assis, mettre nos pieds à plat sur le sol, sentir sa colonne vertébrale se redresser mais la garder souple. Fermer les yeux quelques secondes, afin de respirer en conscience», dit-elle ainsi encore. Puis, après plusieurs inspirations et expirations, le conseil municipal a repris son cours.

Manifestement, cette méditation improvisée a été payante puisque le conseil municipal n'a duré que deux heures et quinze minutes, soit bien moins longtemps que le précédent qui, lui, avait pris six heures, perturbé par des échanges violents et agressifs, précise le site du quotidien local La Dépêche du Midi.

Quant à savoir si l'exercice sera répété ou non lors du prochain conseil municipal, la question reste ouverte. D'ailleurs, peut-être même aurait-il fallu en faire deux, cette méditation n'ayant pas pu empêcher quelques petits accrochages d'avoir quand-même lieu...