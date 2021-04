Vincennes : un conseiller EELV refuse le vote d'une subvention à un club de bateaux à voile pour lutter contre la pollution

A Vincennes, dans le Val-de-Marne, un élu EELV a refusé de voter la subvention du «Yacht Club Vincennois» sous prétexte que les bateaux polluent. Or, il s’agit de bateaux à voile.

Un argument qui a amusé le conseil municipal de la ville, mais aussi les réseaux sociaux puisque l'extrait vidéo du vote a été diffusé sur Internet.

Cible de moqueries, Quentin Bernier-Gravat a depuis fait amende honorable. «Depuis toujours @EELV est pour la captation vidéo des conseils municipaux. Au nom de la transparence Et ok, parfois on regrette. J’avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers, mea culpa», a-t-il reconnu sur Twitter.

Depuis toujours @EELV est pour la captation vidéo des conseils municipaux. Au nom de la transparence Et ok, parfois on regrette



J’avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers, méa culpa #Vincennes @94_politics — Quentin Bernier-Gravat (@BernierQuentin2) April 15, 2021

Lors du conseil municipal, l’autre élue EELV de Vincennes, Muriel Hauchemaille, a soutenu son collègue et apporté d'autres éléments d'explication : «Si on s’abstient pour la subvention, c’est qu’on trouve quand même qu’un yacht club à Vincennes, à part sur le lac Daumesnil, pour faire un peu de voile, à part privilégier un petit groupe de copains… C’est pour ça qu’on ne votera pas cette subvention, c'est tout. On ne va pas se justifier sur chaque vote, si ? s’est-elle défendue. On trouve ça un peu idiot qu’il y ait un yacht club à Vincennes.»