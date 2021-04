Eure : une église ravagée par les flammes

Un violent incendie a ravagé ce samedi 17 avril l'église du village de Romilly-la-Puthenaye dans l'Eure. L'enquête est en cours mais s'oriente «vers une origine accidentelle», a indiqué la gendarmerie du département.

Selon les premiers éléments, l'incendie serait vraisemblablement d'origine accidentelle. Il a provoqué la chute du toit de l'église et de son clocher.

«L'enquête est encore en cours mais on s'oriente vers une origine accidentelle», a indiqué la gendarmerie du département, expliquant que l'édifice, qui n'avait pas servi depuis un an, avait accueilli une cérémonie funéraire la veille du sinistre.

Dans un tweet, le préfet de l'Eure a témoigné sa «reconnaissance aux 40 pompiers mobilisés depuis 6H30 ce matin pour combattre l'incendie».

«L'Etat se mobilisera au soutien de la commune pour la sécurisation et la reconstruction de ce joyau normand», a-t-il indiqué dans un autre tweet.

C. Blanchot-Prosper, sous-préfète et F. Poulain, architecte des bâtiments de France étaient sur place aux côtés des habitants et des élus.



L'Etat se mobilisera au soutien de la commune pour la sécurisation et la reconstruction de ce joyau normand. pic.twitter.com/Xbsb83rduW

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) April 17, 2021