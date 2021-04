Nice : des maillots de foot recyclés en coupelles d'entraînement

L'équipementier Niçois Phenix Sport vient de remporter la somme de 96.143 euros lors du Challenge Refashion, pour son innovation autour du recyclage des textiles de sport non-réutilisables en équipements sportifs. Avec cette somme, l’entreprise fondée il y a un an à Nice va développer son projet consistant à récupérer les vieilles tenues des clubs pour les transformer en coupelles d’entraînement. Une première en Europe.

Dans les vestiaires des clubs de football, des milliers de vieux maillots dorment. Des tuniques qui ne sont plus utilisées car les sponsors ont changé ou car elles sont trop usées pour être portées par les joueurs. Or, ces vêtements en polyester peuvent avoir une seconde vie s’ils sont valorisés. C’est justement ce que proposent Olivier Guigonis et Paul-Emmanuel Guinard, deux Niçois passionnés de sport qui ont fondé, il y a un an, Phenix Sport.

Les deux hommes prévoient de collecter une partie des milliers de maillots usagés des clubs et des fédérations afin de les transformer en composite plastique. Cette matière doit être ensuite utilisée pour la fabrication de matériel de sport pédagogique.

19 tonnes de maillots en 2022

«Dans un premier temps, l’idée est de faire des coupelles en plastique, précise Olivier Guigonis. Elles sont très utilisées lors des entraînements dans différents sports pour délimiter des terrains ou matérialiser un slalom». L’aide financière du Challenge Innovation de Refashion va notamment permettre à l’entreprise partenaire (Mapéa) de confectionner les moules nécessaires à la fabrication.

Olivier Guigonis et Paul-Emmanuel Guinard comptent ainsi recycler 19 tonnes de maillots en 2022 et 36 tonnes en 2023.