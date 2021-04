Enlèvement de Mia: la fillette et sa mère retrouvées dans un squat en Suisse

Disparue mardi, la petite Mia a été retrouvée avec sa mère dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaux en Suisse, a confirmé le procureur de la République de Nancy dans un communiqué.

Selon le parquet de Nancy, la petite fille est «en bonne santé» et sera remise à sa grand-mère maternelle par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) «imméditement mandatée pour aller la récupérer en Suisse». Mia, 8 ans, avait été enlevée mardi à la demande de sa mère par trois hommes alors qu'elle était hébergée aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d'Epinal, chez sa grand-mère maternelle.

Sur Twitter, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti s'est réjoui «que la petite Mia recherchée depuis le 13 avril ait été retrouvée saine et sauve».

Je me réjouis que la petite Mia recherchée depuis le 13 avril ait été retrouvée saine et sauve grâce à la mobilisation générale des magistrats du parquet d’Épinal et de la JIRS de Nancy, des gendarmes et de l’ensemble des services mobilisés en Suisse.



Un grand bravo à tous !

— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 18, 2021