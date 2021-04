Tempête Alex : les bénévoles épaulent les sinistrés face aux assureurs

Le 2 octobre dernier, 500mm de précipitations s’abattaient en quelques heures sur trois vallées des Alpes-Maritimes : la Vésubie, la Roya et la Tinée, tuant dix personnes et causant plus d’un milliard d’euros de dégâts sur les infrastructures publiques et 210 millions d’euros sur les habitations et entreprises.

Après des milliers d’heures passées à nettoyer, à déblayer, à réparer et à replanter, l’action des « Weekends Solidaires » vient de prendre une nouvelle dimension.

L’association créée au lendemain de la catastrophe naturelle par le producteur de spectacles Gil Marsalla pour fédérer tous les Azuréens prêts à se retrousser les manches chaque fin de semaine aux côtés des sinistrés s’attaque désormais à un gros morceau : les compagnies d’assurances.

Alors que des centaines d’habitants des vallées tentent d’obtenir une indemnisation à la hauteur de leur préjudice, les « weekends solidaires » viennent de commencer à réunir les intéressés. Sur la page Facebook de l’association (« Les Week Ends Solidaires »), un questionnaire en ligne permet aux assurés en difficulté de se faire connaitre.

« Certains sinistrés ont l’impression d’être pris pour des moins que rien »

« Depuis six mois que nous sommes sur le terrain avec les habitants, nous entendons des choses inacceptables, explique Gil Marsala. Certaines compagnies ne prennent pas en charge la perte de terrains.

D’autres font trainer les dossiers en prétextant attendre une décision de la Préfecture. Certains sinistrés ont l’impression d’être pris pour des moins que rien. Tout le monde n’a pas forcément les moyens de prendre un avocat pour se défendre. C’est pour cela que nous avons décidé de nous en mêler. En regroupant tous les dossiers, nous pourrons sûrement avoir plus de poids. Je suis certain que cela va faire bouger pas mal de choses ».

La situation a déjà commencé à évoluer puisque les « Week-ends Solidaires » et d’autres associations comme le Secours Populaire Français, ont rendez-vous la semaine prochaine avec un représentant de la Fédération Française de l’Assurance.