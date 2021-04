95 policiers supplémentaires déployés dans les Alpes-Maritimes

Ce lundi, lors de son déplacement à Montpellier consacré au thème de la sécurité, le président de la République Emmanuel Macron a promis de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici à 2022, en France.

Dans les Alpes-Maritimes, 95 postes de policiers seront ainsi créés dès cette année dont 22, à Nice. Les autres villes du département verront également leurs effectifs progresser, comme à Antibes (+17), Cagnes-sur-Mer (+13), Cannes (+15), Grasse (+11) et Menton (+17). Sur Twitter, le maire LR de la capitale azuréenne Christian Estrosi a remercié le président de la République tandis que le député LREM des Alpes-Maritimes Cédric Roussel a rappelé que « le gouvernement s’est engagé en début de mandat à Nice en finançant à hauteur de 200 millions le futur Hôtel des polices de Saint Roch.

Ces annonces s’inscrivent dans une stratégie plus globale de prévention de la délinquance avec le déploiement sur le terrain dans les quartiers de l’Ariane et des Moulins de plus d’éducateurs spécialisés et de médiateurs sociaux pour le mieux-vivre et la tranquillité des habitants de ces quartiers », précise t-il.

«Il faudra comparer le chiffre des renforts à celui des départs en retraite »

Du côté des organisation syndicales, on accueille l’annonce de ces renforts avec prudence. «Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour les villes de Grasse et Menton où les collègues sont vraiment en grande souffrance, explique Nicolas Vincent, représentant d’Alliance Police Nationale. Mais nous attendons de voir. Et puis surtout, il faudra comparer le chiffre des renforts à celui des départs en retraite et des mutations ».

Par ailleurs, le syndicat appelle les fonctionnaires à manifester ce mardi à 12h30 devant le Palais de Justice de Nice pour protester contre le jugement qu’il estime «clément» de la cour d'assises des mineurs de Paris dans l’affaire de la violente attaque contre des agents de Viry-Châtillon.