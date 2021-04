Nice : un millier de signatures pour le recyclage des masques jetables

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les masques jetables qu'ils soient chirurgicaux ou en tissus n'en finissent plus de joncher les trottoirs. Un désastre écologique d’autant plus grave dans les villes côtières comme Nice, puisqu’une la plupart des déchets jetés parterre finissent dans la mer.

Pour tenter d'endiguer ce fléau, Nadja Graf, une habitante engagée dans les opérations de ramassages de déchets opérés par des bénévoles sur la voie publique au sein de l’association « Nice Plogging », a décidé d’alerter le premier magistrat de la ville en lançant une pétition, qui a déjà recueillie près d’un millier de signatures. « Monsieur Estrosi, en votre qualité de Maire de Nice et de Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, je vous sollicite pour vous demander d'installer des points de collecte de masques à usage unique à Nice(...) J'espère que ma demande sera largement suivie par d'autres citoyens Niçois et que vous, Monsieur Estrosi, saurez y donner suite. Merci ! », écrit-elle prenant notamment exemple sur Puteaux (Hauts-de-Seine) qui vient de déployer 25 bornes de récupération aux quatre coins de sa commune. « Plusieurs initiatives françaises proposent depuis quelques mois des réseaux de collecte et de recyclage de ces masques », assure encore Nadja Graf, l’auteure de la pétition qui cite notamment Terra Cycle. Cette entreprise installée aux USA qui travaille avec une vingtaine de pays dans le monde s’est spécialisée dans le traitement des déchets considérés comme « non recyclables », comme les stylos, les brosses à dents, les capsules de café et les emballages de pain de mie.