Paris : des vélos-cargo au service des hôpitaux de la capitale

En pleine crise sanitaire, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a trouvé une astuce pour gagner du temps : le recours aux vélos-cargo pour transporter les prélèvements biologiques entre les hôpitaux Lariboisière-Fernand-Widal (10e) et Saint-Louis (10e).

«Les nouveaux vélos-cargo assurant la navette pour le transport de prélèvements biologiques entre l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Lariboisière viennent d'arriver», s'est ainsi félicitée la direction de l'hôpital Saint-Louis (10e) ce lundi 19 avril, ajoutant qu'il s'agit d'une «solution durable» garantissant «un transport rapide, vert et sécurisé aux laboratoires».

«faire la navette»

«Une solution novatrice» selon Romain Duvernois, le directeur achats et logistique du groupe AP-HP Nord, qui avait expliqué en mai dernier qu'il s'agissait du «meilleur moyen pour relier les deux sites» des hôpitaux Lariboisière-Fernand-Widal et Saint-Louis, séparés d'environ 1,5 km.

Car ces vélos répondent à une problématique bien précise : faire la navette par coursiers à vélo pour déposer à l'hôpital Saint-Louis les prélèvements réalisés à l'hôpital Lariboisière et à l'hôpital voisin Fernand Widal. Sept jours sur sept, une dizaine de liaisons sont ainsi organisées quotidiennement entre ces différents sites de l'AP-HP.

Et ce, parce que depuis mai 2020, l'hôpital Saint-Louis est en effet doté d'une plate-forme de microbiologie automatisée dotée d'intelligence artificielle (IA), permettant de prendre en charge les prélèvements de ces trois hôpitaux et de tester pas loin de 1.000 prélèvements tous les jours.

«20.000 km parcourus en un an»

Et l'AP-HP se félicite que ce service de coursiers à vélo – «assuré par des professionnels du transport des prélèvements biologiques» – permette ainsi «un transfert sécurisé, rapide (8 minutes), continu (une course par heure) des prélèvements entre les hôpitaux Lariboisière et Saint-Louis».

Selon les estimations de l'hôpital Saint-Louis, cette solution de transport alternative aurait déjà permis de parcourir 20.000 km depuis mai 2020. Soit «un demi-tour de la terre à vélo en un an», s'est réjoui Martin Hirsh, le directeur général de l'AP-HP ce lundi.