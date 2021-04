Toulouse : un corps calciné retrouvé dans une voiture

Un corps calciné a été découvert, dimanche 18 avril, à Clermont-le-Fort, commune située près de Toulouse (Haute-Garonne), dans le coffre d’une voiture incendiée.

Ce sont les pompiers qui ont fait cette macabre découverte. Les soldats du feu ont été appelés aux alentours de 20H par des riverains pour une voiture en flammes dans un champ agricole. Après avoir éteint les flammes, ils ont alors découvert un cadavre à l’intérieur du véhicule.

Pour l’heure, on ignore l’âge et le sexe de la victime, rapporte La Dépêche du Midi. Une autopsie a été réalisée lundi 19 avril pour déterminer les causes exactes de son décès. Ce matin, une dizaine de militaires, en plus de la police scientifique, était toujours sur les lieux à la recherche d’indices.

Une enquête pour homicide a été ouverte, précise le quotidien régional. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse et à la brigade de recherche de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais.