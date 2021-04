Tourisme : Emmanuel Macron annonce un allègement des restrictions aux frontières à partir de début mai

Emmanuel Macron a annoncé une levée progressive des mesures restrictives concernant les voyages à partir du début de mois de mai, lors d’une interview accordée à la chaîne américaine CBS diffusée ce dimanche.

«Nous lèverons progressivement les restrictions début mai», a affirmé le président de la République, invité de l’émission Face The Nation.

NEW: French President Emmanuel Macron says France will "progressively lift" travel restrictions at the beginning of May, including for American citizens who are vaccinated. Macron says initial plans have been discussed with the White House.

