Vaucluse : un enfant de 7 ans mortellement renversé par un conducteur alcoolisé

Un enfant âgé de 7 ans a été mortellement renversé par une voiture, ce dimanche 18 avril, à Jonquières (Vaucluse).

Le drame s'est produit en fin d'après-midi, près du domicile du petit garçon. Alertés, les pompiers ont rapidement été dépêchés sur le lieu de l’accident. Malheureusement, une fois sur place, ils n’ont pu que constater le décès de la victime.

le chauffard positif à l'éthylotest

Âgé de 50 ans, le conducteur du véhicule a été transporté à l’hôpital d’Orange, avant d’être placé en garde à vue, rapporte Le Parisien. Le quinquagénaire a été contrôlé positif à l'éthylotest. Des analyses sanguines sont en cours pour déterminer précisément le taux.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Carpentras pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Selon Le Dauphiné, le chauffard, déjà connu des services de police pour conduite sous l'emprise de l'alcool, sera présenté ce mardi 20 avril, au procureur de la République de Carpentras.

«il roulait à 110 km/h»

«D’après ce que m’ont dit les gendarmes, il roulait à 110 km/h et il avait 3,6 g d’alcool dans le sang. On n’est plus dans le réel là ! C’est comme si vous aviez mis une arme, un pistolet entre les mains de ce conducteur», a déclaré au micro de France Bleu le maire de Jonquières, Louis Biscarrat.

«Ça mettra du temps, mais j’espère que les tribunaux seront à la hauteur de notre colère et surtout de notre tristesse», a ajouté l’édile.