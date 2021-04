Aéroport de Nantes : l'Etat contraint de racheter les maisons de certains riverains

Ce sont deux mesures qui étaient attendues par certains habitants des communes proches de l'aéroport de Nantes. Le droit de délaissement et l'aide à la revente, conséquences de l'abandon du transfert de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, entrent en vigueur après publication de deux décrets en ce sens, lundi 19 avril.

Ces accompagnements financiers sont destinés aux propriétaires exposés à des nuisances. Le droit de délaissement concerne les riverains dont l'habitation est située là où les désagréments sont les plus forts, notamment quand le bruit atteint ou dépasse les 62 décibels.

Les citoyens en bout de piste ne désarment pas.



Tant que le projet d'allongement ne sera pas officiellement abandonné, le combat durera.@DGAC #SaintAignan #NantesAtlantique pic.twitter.com/Kovt38QEjQ — COCETA (@COCETA3) April 2, 2021

Il est réservé à ceux qui ont acquis, reconstruit ou agrandi leur logement entre le 31 décembre 2010 et le 17 janvier 2018. Selon les informations de Ouest-France, 48 habitations des communes de Saint-Aignan et Bouguenais sont éligibles.

Ces propriétaires seront en mesure de demander à l'Etat de racheter leur maison, en veillant à ce que le prix d'achat compense «l'éventuelle dévalorisation que la décision du gouvernement de maintenir l'aéroport sur le site de Nantes-Atlantique est susceptible d'avoir occasionné», peut-on lire dans le décret.

L'aide à la revente est quant à elle destinée «aux propriétaires qui ont vendu leur logement postérieurement à l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement d'un aérodrome existant». Elle doit permettre de prendre en compte et compenser «la dévalorisation du prix de cession» des biens concernés, détaille le second décret. «Le montant de l'aide est égal au prix qu'aurait eu» le logement au moment de sa vente «si l'aérodrome n'avait pas été maintenu sur le site existant, diminué du prix de cession».

Décrits comme «exceptionnels», par l'Etat, ces dispositifs sont néanmoins critiqués par certains habitants des communes visées, qui les jugent trop restrictifs. Localement, des protestations liées à l'aéroport Nantes-Atlantique existent toujours. Le Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (Coceta) s'oppose notamment à un projet d'allongement de la piste d'atterrissage.