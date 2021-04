Cannes : le Palais des Festivals se dote d’une conciergerie médicale

Les participants accrédités aux salons professionnels et congrès pourront bientôt bénéficier d’une prise en charge médicale 24h/24 et 7j/7 tout au long de leur séjour. Ce service d’accompagnement en français et en anglais sera mis en place à partir du 1er juillet.

Le Palais des Festivals et des Congrès est le premier centre de congrès en France à se doter d’une conciergerie médicale. Cet été, les participants pourront ainsi avoir accès à des téléconsultations médicales ou obtenir des prises de rendez-vous avec des médecins généralistes et spécialistes dans des délais très courts.

Ce service qui s’appuie sur un réseau de 25 000 praticiens constitue un soutien essentiel notamment pour les visiteurs en provenance de l’étranger pour lesquels les démarches médicales peuvent être compliquées d’un pays à l’autre. «La conciergerie médicale est une prestation indispensable, à la fois pour éviter tout foyer de contamination et protéger les Cannois, mais aussi pour rassurer la clientèle internationale et favoriser la reprise de l’activité événementielle», justifie le maire de la ville David Lisnard.

280 000 professionnels accueillis chaque année

Ce service est assuré par Concilio, une entreprise française pionnière de l’accompagnement santé personnalisé au service des entreprises, récompensée par le Grand Prix de Télémédecine en 2019.

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, leader de l’événementiel en France hors Paris, accueille chaque année 280 000 professionnels et plus de 50 événements internationaux dans les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma, de la publicité ou de l’immobilier.