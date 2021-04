Côte d'Azur : une sénatrice LR veut sortir du «carcan» de la loi SRU

L’élue LR des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone est rapporteure d’une mission d’information sur l’évaluation de cette législation qui fixe à 25% le quota de logements sociaux à atteindre dans chaque commune de plus de 2.000 habitants d’ici à 2025.

Ce mardi après-midi, la sénatrice azuréenne Dominique Estrosi-Sassone et la présidente de la commission affaire économiques du Sénat Sophie Primas, ont échangé avec les quinze maires de la Métropole Nice Côte d’Azur soumis à la loi SRU. L’objectif est de comprendre leurs difficultés pour les accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques d’urbanisme et d’habitat et de faire remonter de nouvelles propositions au plus près de la réalité des territoires.

Une question cruciale dans un département où la plupart des communes ne parviennent pas à atteindre le seuil fixé par la loi SRU en raison de la densité urbaine très forte, du coût très élevé du foncier et du relief spécifique d’une région entre mer et montagne. Dans les Alpes-Maritimes, en effet, la proportion de logement social ne dépasse pas 10% du nombre total des résidences principales (12% dans la commune de Nice qui compte environ 16.000 appartements HLM, dont 13 000 gérés par le bailleur Côte d’Azur Habitat).

« L’Etat n’est là que pour convoquer les maires et les sanctionner ».

«Des communes sont stigmatisées car elles ne remplissent pas des objectifs qui ne leur sont pas atteignables, au vu de leur situation géographique, mais aussi en raison de contraintes d’accès, de mobilité ou de foncier disponible», a regretté Dominique Estrosi-Sassone. L'élu a insisté sur la nécessité de sortir de la loi SRU sous sa forme actuelle.

«Une grande partie des élus ne souhaitent qu’une seule chose, c’est que l’on prenne davantage en compte des spécificités des territoires, a-t-elle jugé. Cette loi est aujourd’hui un carcan car elle s’applique de manière trop verticale. Elle est la même partout, sans aucune souplesse. Or, il faut que l’État accompagne davantage les communes. Aujourd’hui, il n’est là que pour convoquer les maires tous les trois ans et les sanctionner».