Déconfinement : ce que l'on sait déjà sur les prochaines étapes

Ce n'est pour l'instant qu'un calendrier potentiel. Ces dernières semaines, le gouvernement a donné quelques indications sur son plan de déconfinement. En voici les principales étapes.

Elle fait partie des rares dates gravées dans le marbre. Le 26 avril prochain, les crèches, écoles maternelles et écoles primaires rouvriront leurs portes, après trois semaines de fermeture - dont deux semaines de vacances.

Une semaine après les crèches, maternelles et primaires, ce sera au tour des collèges et des lycées de rouvrir, sans doute en demi-groupes. La semaine précédente, les collégiens et les lycéens auront cours en distanciel.

En ce qui concerne les limitations de déplacement (interdits au-delà de 10 km du domicile sauf motif impérieux), étendues le 3 avril dernier à l'ensemble du territoire métropolitain, elle doivent en principe prendre fin le 3 mai. En effet, elles avaient été annoncées pour quatre semaines par Emmanuel Macron. «A ce stade, il n'y a pas de nouveau calendrier prévu», a fait savoir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Franceinfo vendredi.

Dimanche, Emmanuel Macron a de son côté annoncé dans une interview à la chaîne américaine CBS que la France allait «progressivement lever» les restrictions de voyage «début mai», précisant que cela concernerait les citoyens français, européens, mais aussi américains.

NEW: French President Emmanuel Macron says France will "progressively lift" travel restrictions at the beginning of May, including for American citizens who are vaccinated. Macron says initial plans have been discussed with the White House. pic.twitter.com/nuDzdUstvP

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 18, 2021