Des culottes envoyées à Jean Castex pour demander la réouverture des commerces

De nombreuses commerçantes réclamant la réouverture de leurs magasins ont décidé d’envoyer des sous-vêtements au Premier ministre Jean Castex.

Le chef du gouvernement devrait ainsi recevoir au moins 80 petites culottes. Sur les réseaux sociaux, des participantes à ce coup de communication expliquent être en colère contre le fait que leur commerce doit respecter les mesures de fermeture pour lutter contre le coronavirus, alors que les rayons lingeries des grandes surfaces ont pu les conserver accessibles.

«Non, mettre une culotte tous les matins n’est pas à reléguer au second plan. On a tout à fait le droit d’être ouvertes», précise ainsi une gérante, en référence aux commerces désignés par le gouvernement comme «non-essentiels» et donc interdits d’ouvrir.

«On a trouvé ça rigolo et plein de sens d’envoyer une culotte au gouvernement pour lui dire que nous n’étions pas contentes», explique la commerçante. Reste à savoir si Jean Castex appréciera lui aussi ce trait d’humour, derrière lequel se cache une revendication très importante pour ces boutiques.