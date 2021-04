Paris : le Grand Palais éphémère bientôt prêt à accueillir son public

Plus que quelques jours de travail et le Grand Palais éphémère sera en mesure d'accueillir ses premiers événements. Construit sur le plateau Joffre devant l'Ecole militaire, à l'extrémité du Champ-de-Mars (7e), il devrait ouvrir ses portes – si les conditions sanitaires le permettent – au début du mois de juin.

Imaginé pour remplacer pendant trois années le Grand Palais le temps de sa restauration, le Grand Palais éphémère s'apprête à accueillir les prestigieux événements habituellement organisés sous la Nef. Pas question donc de réaliser un préfabriqué quelconque : ce bâtiment provisoire de plus de 10.000 m2 a été conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et a été réalisé par la société GL events.

Les derniers essais techniques sont en train d'être réalisés cette semaine et quelques finitions intérieures sont encore nécessaires, pour une livraison prévue à la fin du mois d'avril. Il faudra néanmoins attendre la réouverture des musées et des bâtiments accueillant du public pour pouvoir assister au premier événement dans cette nouvelle adresse parisienne.

Au programme : des salons tels que le salon du livre ancien et objets d'art, Change NOW, la Biennale Paris, la Foire internationale d'art contemporain (FIAC) ou encore Paris Photo mais aussi le concours hippique du Saut Hermès et les défilés de mode de la maison Chanel. A noter qu'il sera possible de privatiser les lieux, selon les créneaux disponibles.

Le Grand Palais éphémère pourra également se transformer en salle de spectacle au besoin, afin d'accueillir des pièces de théâtre ou d'autres performances artistiques. A l'été 2024, le bâtiment – rebaptisé pour l'occasion «Arena Champ-de-Mars» – sera repensé de façon optimale pour accueillir les épreuves olympiques et paralympiques de judo, de lutte, de rugby en fauteuil et de parajudo.

Au total, plus d'un an de travaux et 40 millions d'euros – financés par la RMN Grand Palais et le comité organisateur des Jeux Olympiques (Cojo) – auront été necessaires pour construire ce bâtiment éphémère qui a déjà tout d'un grand.