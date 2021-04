Paris : que va devenir le site industriel de Belgrand-Saint-Fargeau, qui appartient à la RATP ?

Aujourd'hui, il s'agit d'un site industriel de plus de 1,5 hectare construit en 1904, situé dans le 20e arrondissement, qui abrite plusieurs ateliers de maintenance de la RATP. Mais que va-t-il devenir dans le futur ? La question est posée aux citoyens, appelés à donner leur avis sur la question.

Le groupe RATP a en effet lancé une concertation citoyenne «afin d'imaginer le devenir de ce site industriel dans le 20e arrondissement de Paris», à l'angle de la rue Belgrand et de la rue du capitaine Ferber. Il s'agit d'une «démarche collaborative» selon la régie des transports parisiens, qui envisage de transformer le site.

«L’atelier de maintenance des trains va être entièrement modernisé pour accueillir une nouvelle génération de métro commandée par Ile-de-France Mobilités» a ainsi communiqué la RATP, qui explique qu'«une partie du terrain sera libérée par le départ de l’atelier vers un autre site du 15e arrondissement».

SIX MOIS DE CONCERTATION

Pendant six mois, tous ceux qui le souhaitent pourront ainsi donner leur avis, sur la plate-forme dédiée site-ratp-belgrand.jenparle.net. Là, ils pourront s'informer sur le projet en lui-même «grâce à un quizz, à une visite virtuelle ou via une balade interactive» mais aussi faire part de leurs interrogations et «échanger directement» avec les personnes en charge du projet. Les pistes de travail seront ensuite rendues publiques «à la fin de l'année 2021».

A terme, la régie des transports parisiens prévoit la création d'«au moins 7.500 m2 de logements » dont une grande partie seront réservés aux foyers modestes, mais aussi «un équipement dédié à la petite enfance», «des commerces», «des services de proximité» ainsi qu'«un jardin ouvert sur le quartier».

«Nos sites industriels forment souvent des enclaves autour desquelles s'est construite la ville. Leur modernisation est l'occasion pour nous de repenser complètement leur insertion dans le tissu urbain», explique Céline Tignol, la directrice déléguée en charge de l'immobilier pour le groupe RATP, qui entend – via cette consultation citoyenne – «répondre aux besoins des exploitants et aux attentes des habitants du quartier».