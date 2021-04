Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Bourgogne-Franche-Comté ?

Les élections régionales auront donc lieu les 20 et 27 juin prochains. En Bourgogne-Franche-Comté, les partis font connaître un par un leur tête de liste.

Parti socialiste : Marie-Guite Dufay

Même si la socialiste Marie-Guite Dufay, présidente sortante de la région Bourgogne-Franche-Comté, n'a pas encore fait part de ses intentions, elle devrait selon toute vraisemblance être candidate à sa succession. Des discussions entre le PS et les autres partis de gauche ont eu lieu en vue d'un éventuel rassemblement, mais la proximité de Marie-Guite Dufay avec La République en marche (LREM) - elle a soutenu Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle en 2017 et est à la tête d'une majorité dans laquelle figurent des partisans de LREM - cristallise les tensions.

Les Républicains : Gilles Platret

Si Marie-Guite Dufay est bel et bien candidate, elle aura notamment face à elle Gilles Platret, investi par Les Républicains (LR) dès septembre dernier. Le vice-président du parti de droite tentera de rééditer sa performance de 2014 au niveau régional : il avait repris la mairie de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) au PS, avant d'être réélu dès le premier tour aux municipales de l'an dernier.

La République en marche-MoDem : Denis Thuriot

Marcheur de la première heure, Denis Thuriot représentera la majorité présidentielle (LREM et MoDem) en Bourgogne-Franche-Comté aux régionales en juin prochain. Ancien socialiste, l'ex-avocat s'est présenté sans étiquette aux municipales à Nevers (Nièvre) en 2014 et a ravi la ville au PS, qui la tenait depuis 1971. Il a ensuite rejoint LREM en 2016 et a été réélu pour un deuxième mandat en 2020, dès le premier tour.

RASSEMBLEMENT NATIONAL : JULIEN ODOUL

Il est l'un des élus du Rassemblement national (RN) les plus connus et médiatisés. Ancien mannequin de charme, Julien Odoul, 36 ans, était le candidat naturel du parti d'extrême droite en Bourgogne-Franche-Comté. Le conseiller municipal de Sens (Yonne) est en effet le patron du groupe RN au conseil régional depuis 2017 et l'éviction de Sophie Montel. Cet ex-socialiste et centriste, entré au FN (devenu RN) en 2014, s'est notamment fait connaître en octobre 2019 en provoquant une polémique : il avait demandé à une femme voilée présente à une réunion du conseil régional de retirer son foulard, avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux.

Europe Ecologie Les Verts : Stéphanie Modde

Si une alliance avec les autres formations de gauche n'est pas exclue du côté des écologistes, Europe Ecologie Les Verts (EELV) a déjà lancé sa campagne en désignant Stéphanie Modde comme tête de liste. Conseillère municipale à Dijon après avoir été adjointe à l'écologie du maire François Rebsamen (PS), elle s'est présentée aux municipales en 2014 dans la préfecture de la Côte-d'Or, achevées à la troisième place. Sa liste pour les régionales associe plusieurs forces écologistes : EELV, CAP 21, Génération écologie et l'Alliance écologique indépendante (AEI).

«LE TEMPS DES CERISES» : BASTIEN FAUDOT

Conseiller municipal et départemental de Belfort et du Territoire de Belfort, Bastien Faudot sera candidat à la tête d'une liste rassemblant six partis de gauche, baptisée «Le temps des cerises » : La France insoumise (LFI), Place Publique, Nouvelle Donne, Ensemble, la Gauche démocratique et sociale et la Gauche républicaine et socialiste - dont il est le responsable national. Il a par le passé été adhérent au MRC (Mouvement républicain et citoyen) de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement.

Debout la France : Lilian Noirot

Lilian Noirot conduira la liste du parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France (DLF), aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Conseiller régional, il avait été élu en 2015 sous les couleurs du FN. Il siège désormais chez les non-inscrits. L'agent d'assurance a rejoint DLF en 2018.

Lutte ouvrière : Claire Rocher

Comme en 2015, la liste de Lutte ouvrière (LO) en Bourgogne-Franche-Comté sera menée par Claire Rocher. Cette infirmière de profession s'est depuis présentée au européennes en 2019 et aux municipales en 2020 à Dijon.