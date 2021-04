Tempête Alex : le maire d'une commune sinistrée remonté contre l'inertie des assureurs

Sébastien Olharan, le maire de Breil-sur-Roya, s’insurge contre la lenteur des compagnies d'assurance dans la prise en charge des réparations et des indemnisations dues aux victimes de la Tempête Alex qui a fait dix morts dans le haut-pays niçois le 2 octobre dernier, en causant pour un milliard d’euros de dégâts sur les infrastructures publiques et plus de 210 millions d’euros de dommages sur les bâtiments privés.

Dans cette commune, huit maisons ont été totalement détruites, une trentaine d’habitations et de commerces inondés et 31 bâtiments sinistrés sont encore frappés d’arrêtés d’évacuation. «Je suis sollicité chaque jour par des administrés qui ne parviennent pas à obtenir de prise en charge», assure le maire Breil-sur-Roya qui ne décolère pas contre le comportement des compagnies qui «se défaussent sur les pouvoirs publics (...) il est nécessaire de rappeler que les assurances doivent indemniser les propriétaires sur la base d’une reconstruction à l’identique et doivent verser une somme correspondant à la valeur du bien la veille de la catastrophe. Le devenir du bâtiment ne doit pas entrer en ligne de compte, et l’incertitude qui demeure en la matière ne saurait être un prétexte pour différer voire éviter l’indemnisation».

«Très rares sont les indemnités qui ont été versées à ce jour»

Au total, 2.500 bâtiments ont été touchés par les inondations de la Tempête Alex dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. «Force est de constater que les assurances ne semblent pas pressées de remplir leur part du contrat et semblent au contraire user de tous les arguments pour éviter de payer ce qu’elles doivent. Très rares sont les indemnités qui ont été versées à ce jour», conclut Sébastien Olharan.