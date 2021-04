Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : 10 ans après, où en est l’enquête ?

Ce mercredi 21 avril marque le dixième anniversaire de la découverte des corps de la femme et des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès, à Nantes. Le départ d’une enquête qui s’est transformée en chasse à l’homme et dont toute la France suit les avancées. Où en est-on aujourd’hui ?

Suspecté d’avoir assassiné ses quatre enfants et sa femme Agnès, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable. Sa piste s’est évaporée le 15 avril 2011 dans le Var, à Roquebrune-sur-Argens, dernier endroit où il a été vu (soit six jours avant la découverte des corps). Il quittait alors un hôtel Formule 1, à pied, un sac sur le dos.

Depuis les rumeurs et les pistes se sont multipliées, au fil des investigations et des personnes pensant l’avoir aperçu. La possibilité qu’il se soit donné la mort en fait partie, tout comme celle d’une cavale jusque-là réussie. De quoi déclencher les fantasmes, tandis que les médias se penchent régulièrement sur l’affaire.

De nombreuses pistes remontées

Les enquêteurs ont évidemment débuté leurs recherches autour de Roquebrune-sur-Argens pour tenter de trouver un début de piste. Sans succès. «Des moyens judiciaires considérables ont été déployés et rien n'a été négligé dans la limite du possible, puisqu'évidemment chaque centimètre carré de terrain n'a pas pu être étudié dans les montagnes, grottes et recoins proches (de l'hôtel)», a récemment évoqué Xavier Rosin, procureur de la République de Nantes à l’époque des faits.

Durant les dix années qui viennent de s’écouler, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été vu à d’innombrables reprises par des personnes de bonne foi. Deux signalements avaient notamment suscité l'espoir : en 2017 lorsque des fidèles d’un monastère du Var trouvaient qu’un moine lui ressemblait fortement, et en 2019, quand une dénonciation anonyme à l’aéroport de Glasgow avait entrainé l’arrestation d’un retraité français. Les deux fois, la personne suspectée n’était absolument pas le fugitif.

Toujours introuvable

Concernant la piste du suicide, le massif des Maures (Var) a vu des recherches infructueuses s’y effectuer en 2013 pour retrouver son corps. En 2015 des ossements découverts par un promeneur dans une forêt près de Fréjus ont été analysés, révélant que l’ADN n’était pas le sien.

La traque de Xavier Dupont de Ligonnès est donc toujours en cours et les enquêteurs œuvrent en toute discrétion. En parallèle, des détails concernant son mode de vie et son entourage ont été dévoilés par la presse et notamment le magazine Society l’été dernier. Personnalité manipulatrice, lien avec les Etats-Unis, mère et sœur soupçonnée de dérives sectaires, chaque élément est une nouvelle source d’intérêt pour les Français qui suivent le dossier de près.