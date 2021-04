Coronavirus : un hôtel de Disneyland Paris, transformé en vaccinodrome, ouvre ce samedi

Fermé pour cause de pandémie, Disneyland Paris va accueillir, ce samedi, un mégacentre de vaccination. Ce vaccinodrome sera installé au sein de l'un des hôtels du célèbre parc d'attractions, le Disney’s Newport Bay Club, et sera ouvert seulement les week-ends pour compléter les douze centres de vaccination existants.

La préfecture de Seine-et-Marne a confirmé ce mercredi 21 avril l’ouverture de ce méga centre de vaccination qui accueillera dès ce samedi 24 avril, et uniquement durant les week-ends les volontaires à la vaccination, qui auront préalablement pris rendez-vous en ligne sur le site Doctolib.

#Covid19 | Ouverture d'un 13ème centre de #vaccination en Seine-et-Marne au Disney's Newport Bay Club avec les équipes @Sdis77 ce samedi 24 avril





Pour s'inscrire : https://t.co/4IG1tfM5cD pic.twitter.com/nxfZsj0UJK — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) April 21, 2021

Au moins un millier d'injections du vaccin Pfizer par jour devraient y être réalisées. Il sera situé dans le centre des congrès du Disney’s Newport Bay. Situé avenue Robert Schuman, à Chessy (Seine-et-Marne), cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové surplombe un lac aux abords du parc, fermé au public depuis le 30 octobre dernier.

L'un des 35 vaccinodromes français

Pour vacciner en masse, ce sont les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 77) qui ont été formés à ce geste médical. Au total, une soixantaine d’entre eux seront mobilisés à chaque jour d’ouverture pour faire tourner la dizaine de lignes de vaccination prévues, mais aussi assurer le travail administratif, ainsi que d'autres personnels soignants et administratifs détachés depuis le Grand Hôpital de l'est francilien (Ghef), et des bénévoles d’associations agréées de sécurité civile. Les pompiers ont aussi reçu un coup de pouce de la communauté d’agglomération du Val-d’Europe et l’université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne, qui ont mis à disposition du centre de vaccination du matériel comme des chaises et des tables.

Disneyland Paris hébergera ainsi l'un des 35 vaccinodromes que le gouvernement a souhaité installer sur le territoire français, afin d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Parmi les lieux choisis figure également le Stade de France, en Seine-Saint-Denis (93), où il est possible de recevoir une injection depuis le 6 avril. L'installation du centre de vaccination de Disney, qui était initialement prévue pour la première quinzaine d'avril, a mis quelques semaines supplémentaires à voir le jour. La préfecture de Seine-et-Marne rappelle que son objectif est de compléter l’action des douze centres de vaccination municipaux déjà existants dans le département.

La prise de rendez-vous sera possible dès ce mercredi sur Doctolib.fr. Le centre de vaccination est ouvert tous les samedis et dimanches de 9h30 à 12h30 à l’hôtel Disney’s Newport Bay Club, avenue Robert Schuman à Chessy.