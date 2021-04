Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Centre-Val de Loire ?

A quelques semaines des élections régionales, la liste des prétendants pour la succession du président du Centre-Val de Loire, François Bonneau, est quasiment arrêtée. Une bataille acharnée se dessine pour ce scrutin qui devrait désormais se tenir les dimanches 20 et 27 juin 2021.

Parti socialiste : François Bonneau

A la tête de la région Centre depuis 2007 et du Centre-Val de Loire depuis 2015, le socialiste François Bonneau est candidat à sa succession. Lors de la dernière élection, il s’était fait peur en s’imposant avec 35,43% des voix au second tour, juste devant la liste de droite et du centre (34,58%). Le Front national avait lui obtenu 30% des bulletins.

François Bonneau avait profité du ralliement de la liste Europe Ecologie-Les Verts, qui présentera en juin sa propre tête de liste au premier tour. Il pourra néanmoins compter avec l’aide du Parti communiste, qui a conclu un accord avec le candidat PS.

Les Républicains : Nicolas Forissier

Alors que le numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier, était pressenti, il a finalement renoncé et laissé sa place à Nicolas Forissier. Celui-ci, ancien secrétaire d’Etat chargé de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, est également député de l’Indre.

Sa liste a reçu le soutien de celle des Centristes et de l’UDI.

La République en marche : Marc Fesneau

Si le parti présidentiel n’a pas encore dévoilé sa tête de liste, le ministre Marc Fesneau, chargé des Relations avec le parlement et de la Participation citoyenne, devrait être choisi. Membre du Modem, il symbolisera ainsi l’alliance qui court entre les deux partis depuis l'élection présidentielle. Sa candidature doit être officialisée le vendredi 23 avril.

Le ministre Marc Fesneau, probable candidat aux régionales en Centre-Val de Loirehttps://t.co/eI4EdiByvB pic.twitter.com/Rnfka7ipWX — La République du Centre (@larep_fr) September 26, 2020

Rassemblement national : Aleksandar Nikolic

Le RN a décidé de miser sur le jeune Aleksandar Nikolic, 34 ans et encore méconnu sur la scène nationale, pour porter sa candidature en Centre-Val de Loire. Il aura la lourde tâche de faire aussi bien qu’en 2015 au premier tour (la liste FN était arrivée en tête avec 30,5% des voix) et de résister aux alliances lors du second tour.

Il s’est déjà fait remarquer dans la campagne en laissant entendre que Les Républicains et La République en marche pourraient sceller un accord après le premier tour.

Soutenez @Aleksandar_Niko, investi ce jour tête de liste aux #Régionales2021 pour la région #CentreValDeLoire pic.twitter.com/oWUJOPZTxd — Rassemblement National (@RNational_off) January 26, 2021

Europe Ecologie-Les Verts : Charles Fournier

La liste EELV, qui s’était ralliée aux socialistes en 2015, espère cette fois exister au second tour. Charles Fournier, vice-président de la région, a pris sa tête. Il a obtenu le soutien de La France insoumise et de plusieurs petits mouvements écologistes ou de gauche, notamment Generation.s.

Fier de porter un projet écologiste et solidaire en #CentreValdeLoire et de m'ancrer dans un mouvement national ! Les 13 et 20 juin, dans toutes les régions de France, votez pour ces listes qui transforment les activités et prennent soin de leurs habitants-es. #Regionales2021 pic.twitter.com/6Vlx2ZLg9G — Charles Fournier (@cfourniereelv) March 31, 2021

Lutte ouvrière : Farida Megdoud

Le parti d’extrême-gauche trotskyste Lutte Ouvrière a désigné Farida Megdoud comme tête de liste. C'est la troisième fois que l’enseignante se lance dans la bataille des régionales, après 2010 et 2015.

[Élections régionales] La liste de Lutte ouvrière sera conduite par Farida Megdoud en Centre-Val de Loire

https://t.co/ayuGy1aDdn pic.twitter.com/pTt265lkrk — L'Écho Républicain (@lecho_fr) April 19, 2021

Sans étiquette

Selon les médias locaux, plusieurs candidats pourraient se présenter sans étiquette. Ainsi, Christophe Zeller et Annie Berthault-Korzhyk, respectivement militant anti-éolienne et secrétaire départementale de Debout la France, s’associeraient. Deux autres candidats ont également décidé de présenter une liste de «rassemblement citoyen», avec Gildas Vieira, fondateur du mouvement La France autrement et militant contre la désertification médicale, et Guillaume Lapaque, président de la Fédération des unions commerciales d’Indre-et-Loire. Ils pourraient également s’allier avec Alexandre Cuignache, ancien conseiller régional FN ayant quitté son groupe.