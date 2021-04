Retour à l'école lundi 26 avril : quel protocole envisagé ?

Une rentrée pas comme les autres. Le retour à l'école post-confinement hybride et post-vacances de Pâques aura bien lieu lundi prochain, le 26 avril, pour les maternelles et les primaires. Mais quel protocole sanitaire est envisagé ?

Pour cette première rentrée de printemps, avant celle des collégiens et lycéens prévue la semaine suivante, un protocole sanitaire allégé serait à l'étude.

Rien n'est toutefois fixé et de ce fait les lignes pourraient encore bouger. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, réunit en effet ce jeudi les syndicats d'enseignants et de parents pour faire le point.

Trois cas de Covid pour fermer une classe ?

Reste que ce mercredi, ce protocole sanitaire allégé prévoierait qu'il faille trois cas avérés de Covid-19 dans une classe pour que celle-ci ferme. Sauf en cas de variant brésilien ou sud-africain. Un assouplissement par rapport à ce qui s'appliquait jusqu'à présent donc.

Pour rappel, en mars dernier, Jean-Michel Blanquer avait en effet annoncé un durcissement dans les écoles des départements qui venaient d'être reconfinés. La principale annonce concernait la fermeture des classes de tous les niveaux dès le premier cas positif, variant ou non. Jusqu'alors, cette mesure ne concernait que les écoles maternelles, où le masque n'est pas porté.

Aujourd'hui, la solution des trois cas pour une fermeture ne rencontre toutefois pas l'adhésion de plusieurs syndicats de parents d'élèves et d'enseignants.

Réunis en intersyndicale, ils ont lancé une pétition qui réclame «des conditions sanitaires strictes» et la fermeture déjà vue d'une classe dès le premier cas de Covid-19.

Un protocole strict souhaité par les Français

En attendant d'être fixées, les familles plaident quoi qu'il en soit elles-aussi pour un protocole sanitaire «strict».

C'est ce qu'a révélé un sondage OpinionWay pour le syndicat enseignant Snes-FSU rendu public ce mercredi. Selon cette étude, une très large majorité de Français (83 %) voudraient un serrage de vis.

Celui-ci passerait par la définition immédiate des personnes dites cas contact et la fermeture de la classe entière dès la survenance d'un cas positif.

Capteurs de CO2, masques, cantines...

Par ailleurs, 75 % des Français interrogés se disent favorables à l'installation de capteurs de CO2 et des systèmes d'aération dans les écoles. Ces dispositifs permettent de surveiller la qualité de l'air et d'aérer si besoin, ceci afin de limiter la propagation du Covid-19.

De plus, près de 4 Français sur 5 (79 %) souhaitent que des masques soient fournis gratuitement aux élèves et 73 % demandent à ce que des opérations de tests massives et régulières soient organisées dans les établissements scolaires.

Enfin, les parents sont très inquiets par la question des cantines. En effet, 87 % des Français demandent à ce que les repas des élèves soient donnés «dans un endroit sécurisé».

«La cantine est le maillon faible de la journée, comme la restauration collective pour les adultes, parce qu'on doit enlever son masque. (...) Si nous ne fermons pas uniformément les cantines, c'est parce que nous savons qu'elles jouent un rôle fondamental dans la vie des élèves, notamment les plus défavorisés (…)», avait indiqué Jean-Michel Blanquer le mois dernier pour expliquer pourquoi les cantines n'étaient pas fermées.

Le gouvernement doit tenir une conférence de presse ce jeudi soir pour informer parents et enseignants des modalités de la rentrée scolaire et toutes les mesures sanitaires.