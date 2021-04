Yvelines : une lycéenne sauve la vie de son professeur qui s'étouffait

Sang froid et présence d'esprit : voilà deux qualités dont Anaïs, bientôt 18 ans, est très certainement pourvue. Le 31 mars dernier, cette élève de terminale au lycée Jean-Vilar de Plaisir (Yvelines) a sauvé la vie de Benoît Meurisse, son professeur d'économie-droit.

Agé de 61 ans, ce dernier dispensait son cours devant la classe de la jeune fille lorsque, à la pause, il a décidé de manger un gâteau. Sous les yeux de ses élèves, le professeur a alors commencé à s'étouffer. Interrogé par 78actu lundi 19 avril, Benoît Meurisse se souvient s'être senti «tétanisé, incapable de faire quoi que ce soit» en réalisant que ses «voies respiratoires étaient complètement obstruées».

Face à lui, les adolescents se sont rendus compte du trouble de leur professeur, conscients de devoir faire quelque chose pour l'aider. Anaïs a pris les choses en main lorsque l'un de ses camarades a suggéré «de lui taper dans le dos». «Je me suis souvenue de mon PSC1 (Prévention et secours civiques) passé au collège et qu'il ne fallait surtout pas faire ça», raconte-elle.

Réactive, la jeune femme s'est placée derrière Benoît Meurisse afin de pratiquer la manoeuvre de Heimlich, une procédure de premiers soins d'urgence permettant de déloger un corps étranger obstruant les voies respiratoires par pressions absominales.

Très vite, le professeur a pu reprendre son souffle. Rentré chez lui pour se reposer, il n'a pris la mesure de ce qu'il s'était passé que le soir même, chez lui. Alors, deux jours plus tard, le miraculé a improvisé une petite cérémonie devant la classe d'Anaïs et la direction de l'établissement pour remercier la jeune fille.

Assurant qu'il aura «toujours de la reconnaissance pour ce qu'elle a fait», le professeur a offert une boîte de chocolats à son élève et, suivant son exemple, s'est inscrit à une formation de la Croix-Rouge pour apprendre les gestes qui sauvent.