Bac Nord de Marseille : relaxe pour 7 policiers, sursis pour 11 autres

Ils ont quitté le tribunal sous les applaudissements de nombreux collègues venus les soutenir. Parmi les 18 policiers de la brigade anticriminalité (Bac) des quartiers Nord de Marseille, jugés pour des vols de drogue et d’argent à des dealers, 7 ont été relaxés et 11 condamnés à de la prison avec sursis.

La peine la plus lourde -un an de prison avec sursis- a été donnée à l'un des trois anciens chefs de groupe de la Bac Nord (les faits datent de 2012). Révoqué suite à cette affaire, comme deux autres prévenus, il est aujourd'hui employé au centre de visiosurveillance de la ville d'Aubagne, près de Marseille. Quatre de ses anciens collègues ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, trois à trois mois de prison avec sursis, les trois derniers écopant respectivement de 4, 6 et 10 mois de prison avec sursis.

Mercredi, suite aux plaidoiries de leurs avocats, les policer s’étaient une dernière fois défendu d’être des «ripoux». Ils estimaient avoir été «trainés dans la boue».

Ecoutés par l'IGPN à leur insu

Le parquet avait requis des peines plus lourdes que celles prononcées, allant d'un an de prison avec sursis à trois ans de prison dont six mois ferme. Au total le procureur André Ribes avait demandé de la prison ferme contre dix des prévenus.

Durant les deux semaines du procès, ouvert le 12 avril, les 18 prévenus, accusés d'avoir volé de l'argent mais aussi des stupéfiants et des cigarettes de contrebande aux dealers et autres revendeurs de cigarettes qu'ils contrôlaient dans les cités, ont été notamment confrontés à des heures de «sonorisations», alors qu'ils étaient écoutés à leur insu par les enquêteurs de l'IGPN, dans leurs voitures et leurs bureaux. Dans celles-ci, qualifiées de «sidérantes» par le procureur, les fonctionnaires semblaient se vanter d'avoir profité d'interpellations, la plupart non-consignées par écrit, pour récupérer de l'argent ou de la drogue. A la barre, les policiers avaient indiqué qu’il s’agissait de «gros délires».