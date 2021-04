Jura : 7 cas d'hantavirus détectés, le port du masque recommandé en forêt

En période de Covid-19, cette nouvelle ne passe pas inaperçue. Une augmentation des cas d'hantavirus a été enregistrée récemment dans le département du Jura. Sept cas y ont été détectés depuis le début du mois de mars, selon l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté.

Plusieurs communes du département ont ainsi partagé une plaquette d'informations des autorités de santé, à destination de leurs administrés, sur ce virus, présent chez certains rongeurs, comme le campagnol roussâtre ou le mulot à collier.

Détecté pour la première fois dans les années 1950 en Asie, il se transmet à l'être humain par inhalation des gouttelettes de salive ou d’urine de rongeurs infectés en suspension dans l’air, ou des poussières de leurs excréments, par exemple lors de balades en forêt, où ces animaux vivent. Mais il ne peut pas se diffuser d'humain à humain.

Si cette infection est le plus souvent bénigne, elle peut dans certains cas conduire à une hospitalisation. Ses symptômes les plus courants sont une fièvre, des frissons, des céphalées, des douleurs musculaires ou dorsales, et parfois des troubles de la vision. Si jamais vous souffrez de tels symptômes, il est important de consulter un médecin.

Pour éviter d'être contaminé, les autorités sanitaires recommandent de porter un masque en forêt ou en bordure de forêt. En cas de manipulation de bois ou de terre, elles conseillent de se positionner dos au vent. Il est également préconisé d'éviter de rentrer dans des locaux fermés en forêt ou en bordure de forêt, et d'aérer et asperger d’eau (ou même de désinfectant ou d’eau de javel) avant de balayer dans des locaux ayant été fermés longtemps, car susceptibles d’avoir abrité des rongeurs. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser l’aspirateur plutôt que le balai, et de porter un masque.

L'hantavirus - qui est en réalité une famille de virus, comme les coronavirus - avait déjà fait parler de lui récemment, en mars 2020, après le décès d'un homme en Chine. Il avait créé une vague de panique chez les internautes, au moment même où la pandémie de Covid-19 explosait.