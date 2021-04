Le maire de Grigny en lice pour être désigné «meilleur maire du monde»

Washington, Mexico, Kigali, Milan, Buenos Aires, Ankara, Melbourne et... Grigny. Le maire de cette ville de banlieue parisienne, Philippe Rio, fait partie de la trentaine de nominés au titre de «meilleur maire du monde».

L'élu communiste, qui dirige depuis 2012 cette commune située en Essonne, a eu l'énorme surprise de découvrir son nom dans cette liste flatteuse dans le courant du mois d'avril, sans avoir candidaté.

