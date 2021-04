Tourcoing : le domicile d’un policier visé par des tirs de mortiers d'artifice

Le domicile d’un policier a été visé par des tirs de mortiers d’artifice, ce mercredi 21 avril, à Tourcoing (Nord), ville en proie à des violences urbaines depuis plusieurs nuits consécutives.

Plusieurs fusées ont été lancées dans l'après-midi dans le quartier de l'Epidème, sans faire de blessé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer si c'est «un pur hasard» ou non, a déclaré à l'AFP une source policière, précisant que, pour l'heure il n'y a pas eu d'interpellations.

Les investigations devront déterminer si ces tirs l'ont été en «toute connaissance de cause» vers le domicile de ce fonctionnaire de police ou non.

Selon cette même source, après trois nuits de tensions, la nuit de mardi à mercredi a été plus «calme» que les précédentes et il n'y a pas eu de blessés.

La police nationale du département a rapporté sur son compte Twitter qu'«un début d'agitation a rapidement été maîtrisée par les policiers nationaux locaux», ce mardi 20 avril, vers 23H à Tourcoing.

[#ContreLesViolences]



- Hier à 23h à #Tourcoing, début d'agitation rapidement maîtrisée par les policiers nationaux locaux.



7 interpellations



6 #GAV pour incendies et tirs de mortiers



- Ce matin à 3h à #Wattignies, 1 individu interpellé pour des tirs de mortiers





Aucun blessé pic.twitter.com/p0Q0VPjFLn — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) April 21, 2021

Six personnes ont été placées en garde à vue pour des incendies et tirs de mortiers et une personne a été arrêtée vers 3h du matin à Wattignies pour des tirs de mortiers.