Violences sexuelles : ce que change la loi renforçant la protection des mineurs

Après plusieurs affaires de violences sexuelles sur mineurs médiatisées ces derniers mois, le gouvernement s'était engagé à durcir la législation en la matière. Ainsi, la loi visant à protéger les plus jeunes de ce genre de crimes et délits vient, selon le Journal officiel, d'être promulguée, ce jeudi 22 avril.

Adopté par le Parlement le 15 avril dernier, le texte fixe le seuil de consentement à 15 ans. Cela signifie que tout mineur en dessous de cet âge est systématiquement considéré comme non-consentant et donc victime de violence sexuelle.

Un nouvel article a été intégré au Code pénal afin de proscrire tout acte de pénétration sexuelle, y compris bucco-génital, commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Cela même en l'absence de contrainte, de violence, de menace ou de surprise. Tout contrevenant s'expose à une peine de vingt ans de réclusion criminelle en cas de viol, dix ans s'il s'agit d'une agression sexuelle.

Pour éviter que les «amours adolescentes» sincères soient pénalisées, une clause spécifique, dite «Roméo et Juliette» a été ajoutée. Elle stipule qu'il n'y a pas infraction lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur impliqués est inférieure à cinq ans. A condition que la relation soit jugée légitime et librement consentie.

Pas de tolérance en cas d'inceste

Le texte se veut plus strict en matière d'inceste, c'est-à-dire lorsque l'auteur a «une autorité de droit ou de fait» sur sa victime. Dans ce cas-là, aucun seuil de consentement et aucune différence d'âge ne sont tolérés. Tout mineur est présumé non-consentant jusqu'à ses 18 ans et le viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion criminelle, 10 ans pour une agression sexuelle incestueuse.

Les peines encourues par les clients de mineurs prostitués, âgés de 15 à 18 ans, ont également été durcies. La loi réprime par ailleurs le principe de «sextorsion» grâce auquel un prédateur incite un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles en ligne, afin d'en obtenir les images par la suite.

Pour que les mineurs victimes de violences sexuelles soient protégés sur le long terme, le texte introduit un mécanisme de «prescription prolongée» ou «glissante». Cela signfie que si un auteur récidive, le premier viol sur mineur commis ne pourra être prescrit avant la fin du délai de prescription du deuxième crime.

Sachant que le droit commun prévoit la prescription au bout de 30 ans, cette mesure doit permettre d'éviter que parmi les victimes d'un même violeur, certaines puissent aller en justice tandis que d'autres voient leurs agressions prescrites.