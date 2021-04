Nouvelle-Calédonie : des anti-vaccins utilisent le symbole de l'étoile jaune et créent la polémique

Des militants anti-vaccins ont appelé à la manifestation à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour protester contre l’éventuelle mise en place d’un passeport vaccinal. Ils ont détourné le symbole de l’étoile de David, ce qui a provoqué l’indignation.

Sur les tracts diffusés sur les réseaux sociaux par quatre associations environnementales, le slogan «réveillons-nous et tenons bon !» est accompagné d’une étoile jaune, avec écrit «sans vaccin», comparant ainsi les anti-vaccins aux juifs lors de la Seconde guerre mondiale. Les militants souhaitent exprimer leurs craintes de se voir priver de leur liberté de ne pas se faire vacciner si un passeport sanitaire venait à être créé.

Le Haut-commissaire de la République condamne fermement l’usage, sur les réseaux sociaux, de l’étoile jaune par les organisateurs appelant à une manifestation contre le pass sanitaire samedi 24 avril. L'utilisation de ce symbole relève d’un amalgame aussi indigne qu’inacceptable. pic.twitter.com/O3AIdADjct — Haut-commissariat988 (@HC98800) April 22, 2021

L’utilisation de ce symbole a provoqué un tollé, et le Haut-commissariat de la République de Nouvelle-Calédonie a fermement condamné ce geste : «L'utilisation de ce symbole relève d’un amalgame aussi indigne qu’inacceptable», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

De son côté, la Ligue des droits de l’homme de Nouvelle-Calédonie a déclaré que «les débats non tranchés à ce jour sur le "pass vaccinal" ou "l'obligation vaccinale" méritent autre chose que des amalgames qui pétrifient de honte les citoyennes et les citoyens», précise l’AFP.

Face à la polémique, l’association Ensemble pour la Planète – Nouvelle Calédonie s’est exprimée via son compte Facebook. «Nous prêter des arrière-pensées antisémites est indécent et coupable. C’est parce que ce symbole incarne le plus haut degré de l’inacceptable que nous l’avons choisi. Nous l’avons fait avec respect considérant que l’on ne pouvait trouver mieux pour illustrer le marquage, l’exclusion, la stigmatisation, la maltraitance infinie que nous ne voulons plus voir, nulle part, jamais» a-t-elle déclaré, avant de s’excuser : «nous présentons nos excuses aux personnes qui se sont senties blessées en espérant de leur part la compréhension de notre point de vue.»

Elle a également déclaré renoncer au port de l’étoile jaune lors de la manifestation de samedi devant le siège du gouvernement local.